Edu Aguirre por qué se enfadó con Ibai Llanos, al que bloqueó

En una conversación con Piqué, Ibai Llanos aseguró que Edu Aguirre le había bloqueado en Twitter y que no sabía por qué. Ese día, en el que el famoso streamer y el defensa del Barcelona estuvieron hablando durante horas, Piqué no dejo pasar la ocasión de lanzar de nuevo una puya al periodista. Volvió a repetir lo de que se pasó de la raya cuando Ibai Llanos le preguntó qué problema tenía con él.

Edu Aguirre informa sobre el Real Madrid, es amigo de Cristiano Ronaldo y alguna vez ha hecho preguntas comprometidas al jugador del Barcelona en alguna zona mixta. Está claro que sus diferencias van más allá de los futbolístico.

Lo que no esperaba Ibai Llanos es que eso también le salpicara a él. Ibai se lleva muy bien con El Chiringuito y, por lo menos en las redes sociales, también muy bien con Josep Pedrerol. Pero con Edu Aguirre, sin haber hablado con él, no.

Ahora, en un Twicht de El Chiringuito el periodista ha explicado lo que sucedió y ha reconocido que sí, que lo tenía bloqueado, pero que ya no, que le parece un buen chaval y que tiene una buena relación con el programa. No ha querido extenderse mucho acerca de por qué le bloqueó. Según él, por una broma que hizo, que no le gustó pero de la que no ha querido dar más detalles.

Además, Edu Aguirre ha contado por qué se lleva bien con Cristiano Ronaldo. Primero de verse en el trabajo porque uno jugaba en el Real Madrid y el otro informaba de eso y después porque las parejas de ambos se hicieron amigas y desde entonces se han llevado así de bien