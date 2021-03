El pasado futbolístico de Jorge Brazález, el subcampeón de “El Desafío”

Jorge Brazález ha hecho carrera como concursante en televisión. Ya fue el ganador de la quinta edición de Masterchef y ahora ha sido segundo en el concurso “El Desafío” de Antena 3, por detrás de Kira Miró.

Brazález montó un restaurante en Ibiza después de su triunfo en el “talent” culinario, pero antes de eso tuvo un intenso pasado como futbolista. Es granadino, pero se formó en las categorías inferiores del Levante y pasó también por la cantera del Atlético de Madrid antes de jugar en Las Palmas Atlético, el filial de Las Palmas, donde comenzó su carrera profesional.

Después comenzó un recorrido por diversos equipos de Segunda B y Tercera: Puertollano, Gimnástica de Torrelavega, Huétor Tájar, Maracena y Linares. Fue en Maracena donde mejor funcionó, con 10 goles en 24 partidos.

El paso por el Linares de Brazález, que jugaba como delantero centro, fue fugaz. Sólo jugó dos partidos antes de convertirse en el primer español en jugar en el América de Cali, uno de los equipos históricos de Colombia, cuatro veces finalista de la Copa Libertadores, tres de ellas consecutivas en los años 80. Brazález llegó junto a otro español, el defensa Jesús Suárez. En Colombia jugó once partidos y marcó tres goles antes de regresar a España para jugar en el Loja. “Estuve seis meses y perdimos una final contra el equipo rival y nos iban a matar. Fue insostenible”, reconocía en una entrevista en la cadena Cope después de ganar Masterchef.

En esa misma entrevista reconoció que no había llegado más lejos en el fútbol porque “salía más de noche que el camión de la basura”. “Siempre he sido bastante sociable y me ha faltado un poco de estabilidad, de respetar los horarios. Nunca dejé de hacer cosas que tenía que dejar de hacer”, asumía. Brazález ponía como ejemplos a compañeros suyos en la cantera del Atlético, como Camacho, De Gea, Álvaro Domínguez o Rubén Pérez.

Sus últimos pasos como futbolista los dio en el Formentera y se tuvo que retirar de manera prematura por una lesión de tobillo.