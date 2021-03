¿Quién es el golfista Thomas Levet por el que Pablo no se llevó el bote de Pasapalabra?

Pablo, el popular concursante de “Pasapalabra” estuvo ayer a punto de llevarse de nuevo el bote pero se quedó a un solo acierto de completar el rosco y de embolsarse 1.354.000 euros. “Con la ‘L’, apellido del golfista que ganó el Open de España en 2009”, preguntó el presentador Robert Leal.

“No te voy a decir un apellido al azar porque si que me he apuntado algún golfistas, uno con la L, pero no me he apuntado los de España. Tengo apuntados los del Open Británico y los de Estados Unidos, pero los de España justo no, pero un golfista español con la L, creo que lo tengo pero no me acuerdo del apellido. Eso a veces, es un problema...”, ha dicho Pablo antes de responder a la pregunta. Finalmente dijo “López” y falló. La respuesta correcta era Thomas Levet.

😱 ¡@pablodiazviolin lo ha vuelto a hacer! 😱 ¡De nuevo está a tan solo una palabra de conseguir el bote! ¿Lo resolverá hoy y se llevará a casa 1.354.000 euros? 👀 https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra212 pic.twitter.com/btMMHmz7MG — Pasapalabra (@PasapalabraA3) March 11, 2021

Pero ¿Quién es Thomas Levet?. Nacido el 5 de septiembre de 1968, es un golfista profesional francés que es miembro del European Tour y ex miembro del PGA Tour. Se convirtió en profesional en 1988 y ganó el Campeonato de la PGA de Francia ese año, pero tuvo que esperar una década para su primera victoria en el Tour Europeo, que llegó en el Abierto de Cannes de 1998.

En 2002, terminó segundo en The Open Championship en Muirfield, siendo uno de los cuatro jugadores en un desempate. Tenía una buena oportunidad de ganar, pero hizo un bogey en el último hoyo del playoff de cuatro hoyos para caer en una muerte súbita con Ernie Els. En 2004 venció en el Open de Escocia y ganó la Ryder Cup con el equipo de Europa. Ya en 2008 consiguió su cuarto título del European Tour, el Open de Andalucía, y un año más tarde, en 2009, se llevó el Open de España.

Con esta victoria, Levet se convirtió en el líder francés en términos de victorias en el Tour Europeo. Levet ganó su sexto título del Tour Europeo en julio de 2011 cuando triunfó en su país natal, en el Alstom Open de France. Mientras celebraba su victoria, Levet saltó a un lago, rompiéndose la espinilla y provocando que se retirara del Open Championship.