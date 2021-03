¿Fue un espejismo la goleada a Alemania?

“El que piense que porque hemos goleado a Alemania vamos a golear a Grecia conoce poco el fútbol”, advertía Luis Enrique antes del debut de España en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Y tenía razón el seleccionador.

La goleada a Alemania (6-0 en noviembre) ha resultado ser un espejismo en la segunda etapa del asturiano como seleccionador. Ha ganado sólo uno de los últimos cinco partidos, seis de nueve desde que regresó al banquillo de la Roja. “Ni me dice nada ni me preocupa. Estas estadísticas tan ventajistas me dan completamente igual”, aseguraba el técnico tras el empate ante Grecia.

En su primera etapa la selección disputó diez partidos y ganó ocho. Perdió los otros dos, que dejaron a España fuera de la fase final de la Liga de Naciones. Robert Moreno, en su breve etapa como seleccionador, ganó cuatro y empató dos. Aunque también dirigió tres partidos con tres victorias cuando el técnico oficialmente era todavía Luis Enrique.

“Lo que he dicho siempre era que me gustaba lo que veía aunque no se reflejaba en los resultados, pero yo seguía siendo optimista. El último partido parece que ha aclaró alguna de las opiniones de fuera. La mía sigue siendo la misma”, añadía el seleccionador antes de enfrentarse a Grecia.

Luis Enrique repitió prácticamente la alineación que había goleado a Alemania. Repitieron nueve en la alineación, pero eso para el seleccionador no significa que quiera dar un respaldo a esos futbolistas. “No tiene por qué. El partido de Alemania fue hace cuatro meses. El estado de forma de los jugadores tiene altos y bajos y no respaldaba para nada eso”, explica. ”El equipo ha estado muy bien en cuanto a actitud. Contra un rival inferior, como te relajes sufres mucho y los números indican que hemos dominado el partido. Nos ha faltado frescura y finura”, aseguraba.

El seleccionador analizaba las diferencias entre los dos partidos. “La diferencia está en lo que intenta un rival y en lo que intenta otro. Cada partido tiene sus complicaciones. Grecia ha defendido muy bien con un gran nivel físico y nosotros hemos estado en cuanto a circulación, posicionamiento, ocupación de espacios, bastante bien. En finalización nos ha faltado eso”, reconocía.

La finalización ha sido un problema constante desde el regreso de Luis Enrique al banquillo de la Roja. Ganó a Ucrania (4-0), a Suiza (1-0) y a Alemania (6-0). Resultados contundentes, pero en el resto de partidos le ha costado marcar. Ha empatado con Portugal (0-0) y con Alemania, Holanda, Suiza y Grecia (1-1). La única derrota llegó ante Ucrania (1-0) en Kiev.

“Nos ha faltado fluidez arriba, desequilibrio, profundidad”, admitía Marcos Llorente. España dominó con un 80 por ciento de posesión, pero no le sirvió de mucho. “No es que busquemos ese ochenta por ciento sino que con la idea que tiene el míster se dan esas circunstancias. Nos ha faltado un poco de fluidez arriba. No hemos estado acertados. Hay veces que se dan días así”, añadía.

Es posible que la goleada a Alemania fuera un espejismo.