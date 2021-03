El gol que le quitan a Cristiano Ronaldo porque no hay VAR y el enfado del portugués

Cristiano Ronaldo se marchó muy enfadado del césped del estadio Rajko Mitic después de que el árbitro no diera validez a un gol en los últimos minutos que hubiera dado la victoria a Portugal ante Serbia. El remate del capitán portugués fue despejado por un defensa cuando la pelota ya había superado la línea. El árbitro no dio gol y no hubo posibilidad de rectificación. Cristiano se enfadó y tiró al suelo el brazalete de capitán antes de abandonar el césped.

En la fase de clasificación para el Mundial no hay VAR. La FIFA tiene como norma que se deben jugar todos los partidos con las mismas condiciones y la imposibilidad de implantar el VAR en algunos estadios hace que no utilice el videoarbitraje en esta fase.

Portugal empató contra Serbia después de haberse adelantado por 0-2 con dos goles de Diogo Jota. Pero los serbios igualaron y el gol de Cristiano hubiera sido decisivo. De ahí el enfado de Cristiano.