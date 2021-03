Los 10 futbolistas más “teatreros” y “piscineros”

Hoy 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro y es justo rendir homenaje a aquellos que por su actuación sobre el césped bien podrían ser galardonados con un “Tony” o el Premio Valle-Inclán, galardón de referencia del teatro español.

Teatreros, piscineros o simplemente pillos, las simulaciones de estos jugadores forman parte de la historia del fútbol. Estos son algunos de los ejemplos más destacados:

1. El ‘Cóndor’ Rojas

El arquero chileno Roberto Rojas debe ser el más teatrero de todos los tiempos. Nadie supera su osadía de inventarse en el Maracaná que le pegó una bengala y que le partió la cabeza, cuándo él mismo se cortó con una hoja de afeitar que llevaba oculta. Casi hay guerra entre Chile y Brasil. Pero tanta pillería y tanto guion no le sirvió: fue suspendido de por vida tras una investigación de la FIFA.

2. Arjen Robben

Uno de los más más grandes teatreros es si dudas Arjen Robben, nadie puede olvidar esa maravillosa puesta en escena del 29 de junio de 2014 cuando el holandés simuló el penalti que dio la victoria a Holanda ante México en los octavos de final del Mundial de Brasil. El propio jugador admitió la simulación.

3. Luis Suárez

Al uruguayo no solo se le conoce por sus números goles y su voracidad en el área rival, sino también por su mala conducta, como aquel famoso mordisco a Giorgio Chielini en 2014. Suárez es tan audaz para hacer un gran número de agresiones sin que lo vean y también para fingir gran cantidad de faltas, y esas sí se encarga de que no pasen desapercibidas.

4. Neymar

Neymar Jr. Neymar es el típico fenómeno del fútbol que debido a su estilo de juego, provocador y vacilón, se lleva más patadas de sus rivales que nadie. Como él es bien conocedor de este hecho, muchas veces se aprovecha de la situación e intenta fingir alguna falta para ver si cuela delante del árbitro

4. Busquets

No existe una acción más de troleo que la de Sergio Busquets en aquel partido que enfrentó al Barcelona de Guardiola contra el Inter de Milán de Mourinho en la Champions League. Las cámaras captaron el momento en que el mediocentro catalán asomó su carita para ver si había conseguido que expulsasen a su rival o no gracias a su actuación merecedora de un Oscar. Su interpretación fue de tal calidad que durante años en en Twitter con motivo del Día Mundial del Teatro el hashtag #FelicidadesBusquets ha sido tendencia.

5. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es el mejor ‘piscinero’ del fútbol mundial según la web americana Bleacher Report. Del futbolista del Real Madrid aseguran que es uno de los dos mejores jugadores del mundo en la actualidad, en referencia a Messi, pero el mejor tirándose en el área. Muchas son las burlas y memes que circulan en redes sobre las dotes de actor del astro luso.

6. Dani Alves

Dani Alves

Uno de los mejores actores que han pasado por la liga española ha sido Dani Alves, el ex jugador del FC Barcelona y Sevilla FC. El lateral derecho era especialista en tirarse al suelo y fingir una cara de dolor similar a la de una persona a la que están arrancando el corazón. Con el tiempo le acabaron calando todos los equipos, árbitros, jugadores y aficionados. La agencia de Información Associated Press eligió al lateral del Barcelona como uno de los más grandes ‘simuladores’ del 2011 al fingir en las semifinales del Champions League haber sido agredido por Pepe cuando el jugador del Real Madrid ni siquiera lo tocó.

7. Pepe

El polémico e inexistente manotazo de Cesc a Pepe

El ex defensa madridista se ganó a pulso su fama de jugador ‘sucio’, no solo por sus duras entradas sino por sus exageradas simulaciones. Todos recuerdan la exageración de Pepe tras un supuesto manotazo de Cesc en un Clásico de la temporada 2012.

8. Gareth Bale

Bale llegó a recibir el apodo de "Mister Piscina"

El ex jugador del Real Madrid se fue de la Premier siendo el jugador que más amarillas vio por simular penaltis. No en la temporada, si no en toda la historia de la competición. En el equipo blanco también fue tachado en “piscinero” en numerosas ocasiones.

9. Bryan Carrasco

Una de las simulaciones más grotescas que se recuerden la protagonizó Bryan Carrasco. Y es que el chileno en un partido del 2011, entre su selección y Ecuador, tomó la mano de su rival y con ella se golpeó el mismo para fingir un manotazo. Obtuvo la falta y tal vez la nominación a mejor actor.

10. David Luiz

Con David Luiz no se sabe nunca que se puede esperar. Bien puede hacer una gran jugada, como un gran error. Lo mismo al fingir las faltas. En 2014 hizo una de sus mejores actuaciones ante el Manchester United: Rafael lo golpeó y el brasileño voló por los aires; roja para su compatriota. Sin embargo, las cámaras revelaron que el central del Chelsea exageró la agresión. Las imágenes le captaron en el suelo mofándose de lo que estaba ocurriendo, mientras en el terreno de juego se montaba una tangana.