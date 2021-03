Dani Olmo ya había probado su facilidad de disparo partido ante Grecia con un remate al larguero y todos confiaban en él cuando Jordi Alba le entregó la pelota en el tiempo añadido. «El pase de Jordi ha sido muy bueno y desde el banquillo y muchos jugadores en el campo me animaban a que tirara de lejos. Lo veía claro y he decidido pegarla. Luego ha sido un momento muy especial y muy emocionante», explicaba el héroe de la victoria ante Georgia tras el partido.

«El chut ha sido con todo lo que tenía. Le animamos a chutar porque es uno de los que mejor chuta. Es una cosa que no hacemos mucho, pero ayuda a abrir defensas», explicaba Luis Enrique.

«A veces queremos combinar demasiado y llegar a la zona de finalización de manera más complicada. El recurso de tirar desde lejos lo tenemos que utilizar más y tenemos que seguir jugando como hasta ahora, combinando», analiza Dani Olmo.

El goleador es uno de los jugadores favoritos del seleccionador. Como Luis Enrique cuando jugaba, se adapta a varias posiciones de ataque y no descuida el trabajo defensivo. «Me pidió que combinara con Jordi [Alba] y con Pedri, que me moviera entre líneas con Álvaro [Morata] y eso intenté hacer, recibir en zona peligrosa e intentar hacer daño mediante pases o disparos. Ha salido bien y me voy muy contento», confesaba. «Estoy agradecido al míster por la confianza que me da convocatoria tras convocatoria. Me siento bien, tenemos un gran grupo y el míster ya me dijo que me quiere en cualquier posición de arriba».

Dani Olmo entró en el campo tras el descanso. Fue uno de los cambios que modificaron la apariencia de España. «Los cambios del descanso han sido únicamente porque Diego Llorente tenía tarjeta amarilla y no quería que por un error nos quedáramos con diez. A Bryan [Gil] lo he quitado por meter un jugador con algo más de experiencia. Buscábamos gente con algo más de empaque, en la primera parte les ha faltado atrevimiento. No me importa fallar, lo que importa es intentarlo. Queremos la posesión, pero profundizar en cuanto podamos. Podemos perder por estar mal, pero no por no intentarlo», reconocía Luis Enrique.

El seleccionador padeció más que nunca en el banquillo. «Quizá ha sido uno de los partidos que más he sufrido desde el principio hasta el final. Pero sólo por el final merece la pena el sufrimiento. Firmo sufrir si al final ganamos. El fantasma de que se complicaba mucho la clasificación estaba ahí», confesaba. «Ha sido el partido que más he sufrido», insistía después. «No ha sido una primera parte desastrosa, pero ibas viendo lo que iba costando», añadía.

Pero ni antes ni después entró Sergio Ramos. «Está bien. Ha sido una decisión técnica. Sé que cualquier cosa que vaya a hacer con Sergio Ramos va a crear polémica», asume Luis Enrique.