El largo camino de España hacia el gol

España marcó seis goles a Alemania en noviembre, pero la confianza que generó con esa victoria se ha diluido en los últimos días. Antes y después de esa hazaña ha tenido dificultades para marcar. En la segunda etapa de Luis Enrique la selección ha marcado 17 goles en diez partidos, pero dos de ellos se han repartido entre dos encuentros, el 4-0 a Ucrania y el 6-0 a Alemania. Fuera de esas dos goleadas, la Roja sólo ha marcado más de un gol en Georgia el domingo pasado.

La Roja domina la posesión de la pelota –tuvo un 77 por ciento contra Grecia y un 72 contra Georgia–, pero eso no le libró del empate ante los griegos ni de tener que esperar hasta el descuento para derrotar a los georgianos, que se pusieron por delante en el marcador.

«Por un partido específico y puntual que fue una fiesta contra Alemania y en el que fuimos muy superiores se ha creado una corriente como que ya había un maquinón de selección», explica Luis Enrique, «pero la selección que ganó el Mundial y las dos Eurocopas llegó con resultados muy justos». «El fútbol profesional no sabe ya de grandes diferencias. Nadie gana con facilidad, cuesta mucho», añade. «Lo importante es ganar, sumar tres puntos más y tampoco viene mal un poco de negatividad para que la gente esté más atenta», reconoce Luis Enrique.

El seleccionador no parece preocupado por la falta de puntería de la selección. «Estoy contento con los delanteros que tengo. Aportan muchas cosas que no es el gol. Nosotros no jugamos para un delantero que se queda descansando en el área y a intentar llevarle el balón para que marque muchos goles», argumenta. «Nosotros tenemos otro perfil de jugadores y yo estoy encantado de tener lo que tengo. Y mi trabajo como entrenador es potenciar sus habilidades e intentar generarles situaciones a través del juego para que rindan mejor», añade.

Los números dan la razón al seleccionador. El máximo goleador en su nueva etapa es Ferran Torres, que suma cinco goles, tres de ellos contra Alemania. Los delanteros sólo suman tres: Morata ha marcado dos –los mismos que Oyarzabal y Sergio Ramos– y Gerard Moreno, uno. Pero Luis Enrique no se queja. «¿De qué vale que me queje de alguna cosa. Los jugadores son los que tengo. Me siento orgulloso y contento de tener lo que tengo», afirma.

Contra Kosovo ya podrá contar con Gerard Moreno, que ha sido el jugador descartado en los dos anteriores partidos. El delantero del Villarreal se lesionó en el último partido de Liga, pero las pruebas médicas confirmaron que podría estar disponible para alguno de los compromisos de la selección y Luis Enrique decidió no sustituirlo.

«Una vez que hicimos las pruebas no había lesión en dos resonancias diferentes. No había ningún motivo para desconvocarlo, pero de ahí a correr riesgos a estas alturas de la temporada. Hemos decidido que hasta que el jugador tuviera cero molestias no iba a jugar», explica el técnico de La Roja. Y ya tiene plena seguridad. «Hay muchos futbolistas que juegan con molestias», dice, pero el cuerpo técnico de la selección prefirió no forzar. Ahora ya está al cien por cien. «Ayer entrenó perfecto y antes de ayer también», asegura.

Luis Enrique advirtió antes de comenzar la concentración que ningún jugador disputaría los 90 minutos en los tres partidos, algo que afecta especialmente a dos puestos, la portería y la delantera, donde Unai Simón y Morata han completado todos los minutos jugados hasta ahora. «Dije que no iba a jugar nadie noventa minutos los tres partidos, pero también puedo decir alguna mentirijilla en las ruedas de prensa», comenta el técnico. Si se cumple su idea inicial, Gerard Moreno tendría un sitio en la alineación.

Aunque su propósito es no castigar mucho físicamente. «Lo que no me gustaría es cargarlos demasiado. Controlamos los minutos jugados en sus clubes y si tienen competiciones europeas y luego cada uno tiene un físico y unas condiciones. Hay gente que aguanta partidos cada tres días y no se ven afectados por la edad o por la condición física», explica.

El objetivo del seleccionador es que España termine con las dudas que ha generado con los últimos resultados. Y Gerard Moreno, por si acaso, ya está preparado para el gol.