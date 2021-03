Luis Enrique se quedó atrapado en un ascensor y llegó tarde al partido

España salió hacia el estadio de La Cartuja para enfrentarse a Kosovo sin su seleccionador. Luis Enrique se había quedado atrapado en el ascensor del hotel donde estaba concentrada la selección y no llegó a tiempo al autobús.

El seleccionador estuvo una hora encerrado y llegó al estadio justo después de que sonaran los himnos de España y de Kosovo.

“No pensaba que no fuéramos a llegar. Había gente muy capaz dentro de nuestro staff. Si nos hubiéramos quedado encerrados más tiempo y no hubiéramos llegado al partido no se hubiera notado la baja. Al menos, la del míster”, bromeaba Luis Enrique después del partido en Teledeporte.