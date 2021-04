“He pasado unas semanas muy duras”: la sincera carta de Sergio Ramos a la afición

Sergio Ramos ha vuelto a romperse. Esta mañana no se ejercitó con el equipo y se quedó en el gimnasio tras regresar de haber jugado los últimos minutos del España-Kosovo en Sevilla. Posteriormente, el club confirmaba a través de un comunicado que sufre una lesión en el gemelo.

Aunque el club no ha querido concretar el tiempo de baja, el jugador podría estar un mes fuera de los terrenos de juego lo que implicaría que se perdería la eliminatoria contra el Liverpool de cuartos de final de la Champions y también el Clásico ante el FC Barcelona que se disputa el 10 de abril.

Tras hacer el club pública su lesión, el capitán del Real Madrid ha publicado una extensa carta en su perfil de Instagram.

“La verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel”, comienza la misiva del camero, en la que confirma que sintió un pinchazo en el gemelo tras el encuentro con la Selección Española.

Junto a una simbólica imagen en la que se coloca el brazalete de capitán del Real Madrid, Ramos ha querido dirigirse especialmente a a los aficionados. “Si hay algo que me duele -concluye- es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma”.

La mala suerte se ceba con el capitán blanco cuando el madridismo vive pendiente de su renovación por el club.