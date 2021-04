Las polémica palabras de Messi contra el árbitro del Barcelona-Valladolid

El árbitro fue el protagonista de la victoria del Barcelona contra el Valladolid. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se indignó con él. Masip, jugador vallisoletano, en cambio fue más discreto y consideró que roja directa de Óscar Plano a causa de una entrada por detrás a Dembélé, Masip fue “rigurosa”, pero que tan solo la vio “en directo” y que no puede “decir nada más.

Pero no fueron los únicos que se quejaron. También el Barcelona, pese a que estaban contentos por la victoria: Es la prueba de que esta Liga es muy difícil y que tenemos que luchar cada partido para ganar. Hemos tenido muchas ocasiones y Dembélé ha metido el gol de la victoria. Hay que trabajar porque queda mucho, hemos trabajado muchísimo estos últimos meses y las cosas están saliendo mejor”, dijo Lenglet Movistar+.

Sobre los motivos por los que al Barcelona le ha costado tanto abrir el marcador, Lenglet dijo que "el rival se dejó la piel en el campo" y al conjunto azulgrana le faltaron "piernas en el último pase".

Lenglet fue muy elocuente cuando le preguntaron por la gran mejora de Dembélé en los últimos partidos: "¿Estáis sorprendidos? A mí no me sorprende porque no ha podido jugar muchos partidos por las lesiones y ahora está tranquilo por este tema y si está bien físicamente es un regateador muy bueno con las dos piernas y nos da muchísimo en el juego".

Consideró que la expulsión por roja directa de Óscar Plano en el minuto 79 fue justa: “Creo que la tarjeta roja es merecida porque el golpe por detrás puede ser peligroso”. En eso sí creía que el árbitro había acertado.

Pero la frases más polémica fueron las de Messi, en el descanso, con el marcador a cero y el Barcelona viendo que se le escapaba LaLiga antes del partido del próximo sábado contra el Real Madrid en Valdebebas. Partido que podía perderse Messi si veía una amarilla en este choque del lunes. Pues se fue al vestuario hablando mal del colegiado por eso. “Está desesperado por sacarme una amarilla”, dice.