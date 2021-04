Los durísimos mensajes del alcade de Valladolid contra el árbitro del partido del Barcelona

Un gol de Ousmane Dembélé mediante un remate de volea en el minuto 90 dio el triunfo al Barcelona ante un Valladolid que se había quedado con 10 jugadores en el 79 por una roja directa de Óscar Plano, que ha indignado a todo Valladolid. Eso y la mano no pitada de Jordi Alba. Desde el alcalde Óscar Puente al entrenador Sergio, a quien le han preguntado por el arbitraje. “Tengo que estar muy templado”, ha dicho, “es difícil de digerir”. Y ha estalladdo contra el VAR: “Está para algo, la mano es clarísima”. Y ha insistido: “El árbitro me ha dicho que tiene claro que le ha dado en la mano (Jordi Alba) pero que la altura de la mano no es para pitar penalti”. Tampoco entendía la roja que ha visto su futbolista: “Si tienes dudas en la roja, invierte un minuto en ir a verla, ¡que nos dejas con diez! El Barça se está jugando LaLiga, pero nosotros nos estamos jugando la vida”.

Las jugadas polémicas han protagonizado un partido en el que Dembelé hubiese podido abrir el marcador cuando se quedó solo ante Masip en el 57. El portero del Valladolid rechazó el disparó y el remate de cabeza de Antoine Griezmann salió ligeramente desviado con el guardameta ya vencido. Antes, en el minuto 9, el equipo pucelano hubiese podido adelantarse en el marcador mediante un remate de cabeza de Kenan Kodro que se estrelló en el larguero de Marc-André Ter Stegen. El Valladolid ha aguantado bien durante todo el partido y ha creado muchos problemas al Barcelona.

Así, el conjunto pucelano se va del Camp Nou con la sensación de que se ha escapado una oportunidad y con la queja de una mano de Jordi Alba que no se pitó y de la expulsión por la falta a Dembelé, que tampoco han entendido. Sergio estaba enfadado, pero menos que alcalde, el socialista Óscar Puente, que no ha podido aguantarse y ha estallado en las redes sociales: “El robo es manifiesto. Es una vergüenza inconcebible”, ha escrito por primera vez durante el partido.

En el minuto 80 estaba esperanzado, preocupado e indignado aún:”Madre del amor hermoso. Qué desverguenza. Minuto 80 y aún así vamos 0-0. Hay 11 héroes de blanquivioleta hoy. Qué indecencia”

Y al final, su enfado era ya insoportable, tenía que soltarlo:” Yo creo que el árbitro debe entrar al vestuario del Barça a echarles la bronca. Por poco no ganan. No han estado a la altura de su gran labor. Ha estado muy por encima de ellos”.

Con el teimpo no se ha calmado, seguía igual y en la Cope ha seguido: Sigo pensando exactamente lo mismo que he dicho. Ahora hay un señor con 4 pantallas, no es una decisión tomada en décimas de segundo”, decía. “Han perjudicado gravemente a mi equipo”. “El objetivo del árbitro es ayudar al equipo potente que no puede con el pequeño. No sé si por apretar La Liga o por qué...”, contaba para dejar caer una manipulación: “Que la actuación no es inocente es evidente”.