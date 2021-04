La rubia presentadora con la que salió Casillas, según Socialite

Iker Casillas está en el ojo del huracán de la prensa del corazón tras su ruptura con Sara Carbonera y están saliendo a la luz todos los romances que ha tenido de los que muchos no se sabía nada.

Socialite, el programa de Telecinco ha sacado a la luz uno que no se sabía. “Una mujer conocidísima, rubia, y que ha sido actriz, modelo, colaboradora y presentadora de programas de televisión”, aseguraban para dar pistas. Al final lo han desvelado: Lara Dibildos, la hija de Laura Valenzuela y han contado cómo hacían para verse sin que se enterasen los medios. Por medio del garaje, del que Iker Casillas tenía las llaves: “Venía por la noche, cuando no podía verle nadie y metía el coche directamente en el garaje. Algunos días se ponía incluso gorra, por si alguien le veía, que no lo pudieran reconocer. Ese era su modus operandi”, contaba la fuente del programa.

Esto, han contado, sucedió antes de que fuera pareja de Sara Carbonero. En su momento Lara Dibildos fue una de las caras más conocidas de la televisión, al igual que su madre Laura Valenzuela. Lara Dibildos estuvo con el ex jugador de baloncesto Fran Murcia y después estuvo casada con Álvaro Muñoz Escassi, con el que ahora mantiene una buena relación.

Lara Dibildos

Iker Casillas siemrpe ha sido muy discreto respecto a su vida personal, menos cuando dio aquel beso a Sara Carbonero nada más ganar el Mundial de Sudáfrica. Ahora, el ex portero del Real Madrid no habla de esos temas, mientras trabaja en la Fundación del club y utiliza las redes sociales para apoyar a su equipo.