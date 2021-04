Florentino Pérez, reelegido presidente del Real Madrid por sexta vez

Hace 21 años, Florentino Pérez ganó las elecciones del Real Madrid con la jugada maestra de Figo. Pese a que el equipo que presidía Lorenzo Sanz había conquistado la Copa de Europa, la bomba con la que se presentó Florentino inclinó el voto hacia su lado. Fue un aviso de lo que iba a ser su presidencia después: un plan ambicioso y que cambiaría para siempre el Real Madrid y el resto del fútbol, que seguiría su modelo: buscar nuevas fuentes de financiación y aprovechar el peso de la marca por todo el mundo. Había que ser globales. La taquilla importaba, pero los clubes de fútbol que, como el Real Madrid, se estaban acercando al colapso económico, tenían que diversificar sus ingresos.

Así, hace 21 años, la primera plantilla y los filiales aún se entrenaban en la Ciudad Deportiva al final del Paseo de la Castellana. Hoy esa zona es irreconocible, con cinco torres y ya y todo el Real Madrid de fútbol y baloncesto se entrena en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, un complejo espectacular, donde también están las oficinas. El cambio no ha podido ser más radical.

A partir de hoy, sin que se haya ido a elecciones (había que presentar un aval bancario, con respaldo de su patrimonio personal o de la junta, de un 15 por ciento del gasto del club y 20 años de socio), Florentino Pérez encara cuatro años más de presidencia con el mismo objetivo con el que empezó en 2000 y con el que volvió en 2009: fichajes con los que ilusionar. El primer año fue Figo y después Zidane. Cuando regresó llegaron Cristiano, Benzema, Kaká y Xabi Alonso y este verano todo apunta a que va a por Mbappé o Haaland, o a por ambos.

Pero hay algo más en estos cuatro años que empiezan ahora: Florentino Pérez quiere dejar su legado y ése consiste en la transformación del Santiago Bernabéu. En verano de 2022 habrán terminado las obras que llevan meses realizándose sin parones aprovechando que no hay público y el estadio está cerrado. El plan es convertir la casa del Real Madrid en un lugar moderno, eficiente y que económicamente ayude a la entidad. Está cambiando por dentro para convertirse en un centro de ocio aprovechable más días de la semana, con un techo retráctil que ya sólo su construcción atrae todas las curiosidades, con un cambio de césped y, además, con un cambio en piel de fuera. Se va a transformar el estadio y también esa zona del centro de Madrid por la que tantos turistas pasaban y querrán pasar cuando la pandemia termine alguna vez. Si es que llega a terminar.

Florentino se ha enfrentado a momentos complicados durante sus años de presidencia, pero este del coronavirus es quizá el más inaudito y el más inesperado. Cuando se marchó en 2006 lo hizo por «lealtad a los socios y responsabilidad hacia el club»; hubo momentos duros por motivos futbolísticos, pero lo que ha sucedido desde marzo de 2020 no entraba en ningún plan y no había manera alguna de preverlo. Un fútbol sin público no es que sea más silencioso y triste, es que es una ruina que mata cualquier presupuesto.

El Real Madrid cerró la temporada pasada con beneficios y espera afrontar este verano operaciones económicas complejas. Cuando se pregunta por cuestiones de fichajes, sueldos o renovaciones, la respuesta desde el club siempre es la misma: no se va a poner en peligro la economía de la entidad.

El Real Madrid de fútbol lucha por la Champions y por LaLiga y el de baloncesto, por lo mismo. Hasta hoy, Florentino Pérez ha sumado 47 títulos entre las dos secciones, cinco Copas de Europa con el fútbol y dos con el de baloncesto y once Ligas entre ambas secciones masculinas. Y hay que poner el adjetivo porque el Real Madrid ahora también compite en LaLiga Iberdrola, lo que es un paso más en el avance de la institución.

No va a haber grandes cambios en esta nueva época. El lema sigue siendo el mismo: ganar y cuando se haya ganado, hay que volver a ganar.