Thiago Alcántara cambió un campeón de Europa por otro al principio de temporada. Después de ganar la Champions con el Bayern se marchó al Liverpool para elevar el nivel del centro del campo del campeón de 2020. Pero nada ha funcionado como Jürgen Klopp y él pensaban.

«Es genial con el balón, pero no es genial sin el balón», analizaba hace unos días Jamie Carragher, una de las leyendas del Liverpool. «Y no creo que eso vaya a cambiar, comete faltas tontas y no es genial cuando el equipo se estira», añadía.

Thiago fue uno de los fichajes estrella de esta temporada, pero se quedó fuera de la alineación inicial en el partido de ida. Fabinho, Keita y Wijnaldum fueron los centrocampistas, tres jugadores que no tienen la precisión técnica del español. Pero Klopp quería algo más.

«Siento un poco de lástima por él porque ha jugado en dos o tres posiciones diferentes en el mediocampo», asegura Carragher. La opinión del ex defensa del Liverpool no es nueva. En febrero, después de enfrentarse al Leipzig en la Liga de Campeones y de una derrota contra el Leicester en la Premier aseguraba que Thiago «es un lujo que el Liverpool no se puede permitir». «Ha llegado a Anfield en el momento equivocado», añadía. Thiago debutó con el equipo desmoronándose en defensa a partir de la lesión de Van Dijk. Un derrumbe que arrastró al centro del campo con el cambio de posición en muchos partidos de Henderson y Fabinho.

Tampoco ayuda al internacional español la lesión de rodilla que sufrió y que le hizo perderse la primera parte de la temporada. Entre la lesión y el coronavirus se ha perdido 19 partidos entre la Premier y la Liga de Campeones. Una dificultad añadida al cambio de equipo, de país y de competición y a un calendario tan atropellado que no permite periodos de adaptación.

Quizá contra el Real Madrid Klopp lo necesite más que nunca. «Si somos capaces de crear más de lo que conseguimos en Madrid, que no parece muy difícil, entonces veremos», dice el entrenador. Necesita a Thiago, o al menos su estilo, y no tiene a nadie parecido en el equipo. «Su visión es brillante y su distribución es excelente», dice Harry Kewell, otro ex jugador del Liverpool. «Simplemente tiene que adaptarse», añade. Y eso es lo que espera Klopp.