El “amigo” de Julia Janeiro, que es hijo de un futbolista

Julia Janeiro, la hija de Jesulín y María José Campanario ha cumplido 18 años y es la mujer de moda en el mundo del cotilleo. Se le ha podido ver la cara de sus fotos en Instagram y casi se ha convertido en una influencer.

Lo que está claro es que llena los minutos de televisión y todo lo que sucede y ha sucedido en su vida interesa. Por eso en el programa de Telecinco, Viva la Vida, han llevado al plató a Cristian Güiza, de 18 años, que es el hijo de Dani Güiza, el futbolista campeón de Europa con la selección española, que estuvo en el Mallorca, en el Getafe, en el Fenerbahce o en el Cádiz y que durante la cuarentena volvió a la actualidad por una foto durante los días más duros de la cuarentena en la que se le veía en un supermercado con un cargamento de cervezas.

Cristian Güiza conoce a la hija de Jesulín y Campanario desde que eran muy pequeños e iban a parvulitos. Aunque ella se cambió de colegio alguna vez, se llevaron bien. Le han hecho una pregunta con la que Cristián, que sólo tiene 18 años, ha enrojecido de vergüenza. Le han preguntado si alguna vez a él le gustó ella: “De pequeña era la estrella de la clase, todos los niños locos por ella”, ha asegurado, sin decir que sí, pero dando a entender que puede ser.

Aunque no tiene relación con ella ahora, ha asegurado que intentó quedar: “Yo hablé con ella para quedar y vernos y al final no coincidimos”, ha dicho. Entre que vivían lejos y el coronavirus no pudieron verse al final.

Así que ella no sabía que él iba a el programa a contar cómo había sido su infancia: “No le comenté que iba al programa. Estuve pensándolo, valorándolo. He venido a defenderla”, ha asegurado y lo cierto es que lo que ha dicho de ella ha sido siempre elogioso. El hijo de Güiza dice que es futbolista, como lo fue su padre y como lo es el novio de Julia Janeiro, Brayan Mejía: “No le conozco personalmente y no me han hablado de él”, dice.