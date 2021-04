Mucho miedo y poca hambre en el Atlético

En ocasiones hay intangibles en el fútbol que no se pueden controlar, pero si hay algo que no admite discusión es que un equipo jugándose el campeonato, frente a uno que no se juega nada, debería hacerse notar. El primer tiempo del Atleti en San Mamés fue cualquier cosa menos algo digno de un equipo que quiere ganar la Liga. Ya sea por miedo o por especulación, los rojiblancos no hicieron ver que querían y necesitaban la victoria más que su rival.

El Cholo decidió confiar en el mismo once que había ganado los dos últimos partidos a pesar de recuperar para la causa todo su arsenal ofensivo. La sorprendente decisión del técnico se noto en la falta de bagaje ofensivo, salvo un par de remates a balón parado y una buena acción individual de Correa. Una vez más le tocaba al líder salir de su empanada y remontar.

Con la reanudación por fin pareció que los visitantes tenían ganas de ganar, pero el banquillo seguía sin moverse pese a ser el tercer partido con el mismo once. Después de que el balón cruzara el área pequeña del Athletic en varias ocasiones sin encontrar rematador, Simeone se percató de que su goleador estaba incomprensiblemente en el banquillo, pero ya era tarde. Tanto empeño ha puesto en no atreverse a ser campeón que ya está más cerca de conseguirlo.