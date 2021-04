Garbiñe Muguruza, baja en el Mutua Madrid Open por lesión

“Lamentablemente, Garbiñe Muguruza se ha retirado del #MMOPEN como consecuencia de una lesión muscular en la pierna izquierda”, afirma la organización del torneo español. “Recupérate pronto. Nos duele tanto como a ti y nos hacía una ilusión enorme volver a verte jugar en la Caja Mágica”, añaden.

Y así “terminó”, antes de empezar, la participación de la ex número uno del mundo en la capital de España. Iba a jugar uno de los partidos estrella del jueves ante la estadounidense Sloan Stephens, pero no va a poder ser. El año pasado no hubo tenis en la Caja Mágica por culpa de la pandemia y éste se retoma, además con el calor del público que Garbiñe no podrá sentir. “Esta es la peor de las noticias y la decisión más dolorosa que una ha de tomar. Hemos estado trabajando bien para adaptarme y poder llegar bien al torneo, he venido una semana antes para poder adaptarme porque tenía muchas ganas de hacerlo bien este año en Madrid, en mi casa y ante mi público. Pero las molestias han vuelto y en la última resonancia se ha visto que no estoy recuperada al cien por cien para competir y la recomendación médica es parar”, dice la jugadora en una nota colgada en sus redes sociales. Ya a comienzos de abril tuvo que bajarse en los octavos de final de Charleston ante Yulia Putintseva, en un partido que curiosamente empezó ganando por 6-0 el primer set, pero cuando el segundo iba 2-2 decidió parar.

“No es una decisión fácil, y es una gran desilusión para mí. Quiero agradecer al torneo por todo el esfuerzo que ha hecho para hacer posible que tengamos este evento este año en estas circunstancias. Espero que sea un gran torneo y que los aficionados en Madrid y en casa por la tele puedan disfrutar. El año que viene lo volveré a intentar con más ganas aún”, añade Garbiñe, que casi nunca ha podido ofrecer su mejor versión en la caja Mágica, con una tercera ronda como tope.

Muguruza lleva un 2021 en el que ha recuperado la regularidad. Presente en varias finales y campeona en Dubái, en el Open de Australia sólo la después campeona Osaka la frenó en un duelo en el que tuvo muchas opciones de ganar. Tras haber caído en el ránking, ahora está de nuevo cerca del “top 10″ (es la número 13) y con un buen nivel de confianza y de tenis para repetir los éxitos del pasado, porque no hay que olvidar que es campeona de Roland Garros y de Wimbledon. Ahora, lo primero es superar esas molestias