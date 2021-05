¿Cómo puede ganar el Atlético en Barcelona?

La relajación que mostró el Barcelona ante el Granada dio la oportunidad al Atleti de volver a ser el único equipo de LaLiga que depende de sí mismo para ser campeón a falta de cuatro jornadas para la conclusión del campeonato. Una ventaja que los rojiblancos no terminan de saber manejar como deberían. Ante el Elche, el equipo de Simeone volvió a conceder a su rival la posibilidad de empatar cuando, como casi siempre, decidió conformarse con defender el 0-1. Los rojiblancos prácticamente renunciaron a atacar durante la mayor parte del segundo tiempo y estuvieron cerca de pagarlo.

Es sorprendente que, partido tras partido, el entrenador no sea capaz de hacer que el equipo se parezca en algo al que arrolló en la primera vuelta. Con esa batalla ya perdida, el Atleti viajará a Barcelona donde sólo le vale ganar si no quiere depender de terceros y entre esos terceros está la posibilidad de que el Madrid se ponga líder.

Por supuesto que es posible la victoria en Barcelona pues hay plantilla suficiente para ello, pero la manera de conseguirla con mayor probabilidad de es una donde el equipo no quiere ir. Dominar, atacar, ir a por el rival, demostrar autoridad en el juego, generar fútbol, no tener miedo y querer ganar con tus mejores virtudes en lugar de beatificar a Oblak, defender por acumulación, rezar al más allá o poner velas a la virgen de turno para que Messi no tenga un buen día. Todas estas soluciones no evitarán que los médicos recomienden que los afectados cardiacos no vean el partido, porque el sábado que viene se avecina una taquicardia de al menos 90 minutos de duración.