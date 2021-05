Hamilton logra su “pole” número 100

Es el mejor, por algo ostenta siete títulos y amenaza con unos cuantos más. Lewis Hamilton marcó hoy su “pole” número 100 y ni siquiera Verstappen pudo arrebatarle el mejor tiempo, y mucho menos su compañero Bottas. Carlos Sainz fue 6º, dos puestos por detrás de su compañero Leclerc, aunque a sólo unas pocas milésimas. Sí hubo más diferencia entre Ocon, 5º, y Alonso, 10º, que se quedó a algo más de medio segundo de su compañero, aunque el asturiano no pudo dar un vuelta limpia por el tráfico. Mañana tendrá que hacer una buena salida porque adelantar en Montmeló es algo complicado y las estrategias apenas dan margen para mejorar posiciones.

La sesión de clasificación arrancó con retraso debido a un accidente producido en una carrera previa perteneciente a categorías inferiores. Había dañado una de las protecciones de la curva 12 y hasta que no fuera sustituida la F1 no podía empezar. La seguridad es extrema en este deporte y hasta que todo no está en perfectas condiciones no rugen los motores. El viento se convirtió en un factor a tener en cuenta, sobre todo, al final de la recta principal y en la curva 3, una de las más complicadas del trazado. En los primeros instantes de la Q1 Bottas dominaba por delante de Verstappen, Gasly, Sainz, Hamilton y Ricciardo. Alonso era 9º y tenía controlado el pase a la siguiente fase. Aunque no le convenía arriesgar y salía de nuevo a la pista. Además, entre los equipos surgieron dudas acerca del rendimiento entre el neumático medio y el blando y la mayoría de pilotos regresaban a la pista para comprobarlo. También había que tener en cuenta que la pista mejoraba por momentos. Norris fue el más rápido por delante de Bottas, Leclerc, Verstappen, Gasly y Pérez. Sainz fue 7º y Alonso, 12º, justo por detrás de su compañero Ocon.

Los pilotos eliminados en la Q1 fueron: Tsunoda, Raikkonen, Schumacher, Latifi y Mazepin

En la Q2 sorprendió que la mayoría de favoritos salieran a pista con el compuesto blando, es decir, el neumático con el que deberán salir a carrera. Verstappen marcó la pauta por delante de Bottas y Hamilton a casi medio segundo, un tiempo que desconcertó a medio equipo Mercedes. Sainz fue 5º, Leclerc, 6º y Alonso, 7º. El Alpine iba muy bien y tenía un rendimiento muy parejo al de Ferrari. Pero la diferencia entre el cuarto puesto y el 13º era de apenas dos décimas, por lo que la mayoría de pilotos debió de volver a la pista. Verstappen se mantuvo como el más rápido con Sainz, 4º, y Alonso, sufriendo, en el décimo puesto. El asturiano entró por los pelos en la Q3.

Los pilotos eliminados en la Q2 fueron Stroll, Gasly, Vettel, Giovinazzi y Russel.

La Q3 comenzó con máxima tensión. Las diferencias eran increíblemente bajas, apenas milésimas entre los pilotos. Hamilton fue el más rápido en el primer intento por delante de Verstappen, Bottas, Ocon, Sainz, Ricciardo, Leclerc, Norris, Alonso y Pérez. El mexicano cometió un error de conducción y no marcó un tiempo. La diferencia entre los dos primeros clasificados fue de apenas 36 milésimas, mientras que el tercer, Bottas, quedó a una sola décima. Todavía quedaba el último intento.

Finalmente, Hamilton marcó la “pole”, la número 100, un hito increible. Lo hizo por delante de Verstasppen , Bottas, Leclerc, Ocon, Sainz, Ricciardo, Pérez, Norris y Alonso. El Gran Premio arrancará mañana a las 15:00 h.