Dónde viajar en otoño si te quedaste en casa en verano: 7 ciudades europeas que enamoran en esta estación

Viajar en otoño tiene un encanto particular. Los parques se llenan de hojas doradas, los cafés recuperan su atmósfera acogedora y los destinos más turísticos se vuelven más accesibles. Además, muchas ciudades celebran festivales culturales y gastronómicos que solo ocurren en estos meses, lo que convierte a esta estación en una oportunidad única para descubrir Europa desde otra perspectiva.

7 ciudades europeas para disfrutar en otoño

Dónde viajar en otoño: 7 ciudades europeas que enamoran en esta estación Unsplash

1. París, Francia

La capital francesa se transforma en otoño: pasear por los Jardines de Luxemburgo o el Campo de Marte entre tonos rojizos es un clásico. Además, es temporada de exposiciones y festivales culturales.

2. Praga, República Checa

El otoño acentúa el aire de cuento de Praga. El Puente de Carlos y el Castillo se enmarcan con colores cálidos, y es la época perfecta para disfrutar de su gastronomía tradicional en tabernas históricas.

3. Viena, Austria

La ciudad imperial se llena de conciertos, óperas y eventos culturales. El otoño es ideal para visitar sus cafés emblemáticos y recorrer el Palacio de Schönbrunn con jardines en tonos dorados.

Dónde viajar en otoño: 7 ciudades europeas que enamoran en esta estación Unsplash

4. Ámsterdam, Países Bajos

Los canales reflejan los colores del otoño como un cuadro impresionista. Además, septiembre y octubre son meses de festivales de diseño y fotografía que hacen de la ciudad un punto cultural vibrante.

5. Edimburgo, Escocia

El clima fresco, los paisajes neblinosos y las colinas que rodean la ciudad hacen de Edimburgo un destino de ensueño en otoño. Perfecta para los amantes de la literatura y la historia.

6. Florencia, Italia

La Toscana en otoño es sinónimo de vendimia y gastronomía. Florencia combina arte y paisajes otoñales, con menos turistas y una atmósfera más íntima en museos y plazas.

Dónde viajar en otoño: 7 ciudades europeas que enamoran en esta estación Unsplash

7. Budapest, Hungría

Conocida por sus baños termales, Budapest es ideal en los meses fríos del otoño. Los paseos por el Danubio y la vista desde el Bastión de los Pescadores se vuelven aún más mágicos en esta estación.