Viajes
Dónde viajar en otoño si te quedaste en casa en verano: 7 ciudades europeas que enamoran en esta estación
Si no viajaste en verano, el otoño puede ser tu mejor revancha: menos turistas, paisajes dorados y una Europa que se disfruta con calma. Estas 7 ciudades son el plan perfecto
Viajar en otoño tiene un encanto particular. Los parques se llenan de hojas doradas, los cafés recuperan su atmósfera acogedora y los destinos más turísticos se vuelven más accesibles. Además, muchas ciudades celebran festivales culturales y gastronómicos que solo ocurren en estos meses, lo que convierte a esta estación en una oportunidad única para descubrir Europa desde otra perspectiva.
7 ciudades europeas para disfrutar en otoño
1. París, Francia
La capital francesa se transforma en otoño: pasear por los Jardines de Luxemburgo o el Campo de Marte entre tonos rojizos es un clásico. Además, es temporada de exposiciones y festivales culturales.
2. Praga, República Checa
El otoño acentúa el aire de cuento de Praga. El Puente de Carlos y el Castillo se enmarcan con colores cálidos, y es la época perfecta para disfrutar de su gastronomía tradicional en tabernas históricas.
3. Viena, Austria
La ciudad imperial se llena de conciertos, óperas y eventos culturales. El otoño es ideal para visitar sus cafés emblemáticos y recorrer el Palacio de Schönbrunn con jardines en tonos dorados.
4. Ámsterdam, Países Bajos
Los canales reflejan los colores del otoño como un cuadro impresionista. Además, septiembre y octubre son meses de festivales de diseño y fotografía que hacen de la ciudad un punto cultural vibrante.
5. Edimburgo, Escocia
El clima fresco, los paisajes neblinosos y las colinas que rodean la ciudad hacen de Edimburgo un destino de ensueño en otoño. Perfecta para los amantes de la literatura y la historia.
6. Florencia, Italia
La Toscana en otoño es sinónimo de vendimia y gastronomía. Florencia combina arte y paisajes otoñales, con menos turistas y una atmósfera más íntima en museos y plazas.
7. Budapest, Hungría
Conocida por sus baños termales, Budapest es ideal en los meses fríos del otoño. Los paseos por el Danubio y la vista desde el Bastión de los Pescadores se vuelven aún más mágicos en esta estación.
