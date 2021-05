La selección española “ficha” a Laporte

Una de las grandes dudas de la selección española en la Eurocopa que empieza dentro de un mes es quién acompañará a Sergio Ramos en el puesto de central. Desde ya hay un nuevo candidato: Aymeric Laporte, ex futbolista del Athletic Club y ahora a las órdenes de Guardiola en el Manchester City, después de que el Consejo de Ministros aprobara la petición de nacionalidad, respaldado por el Consejo Superior de Deportes. Nacido en Agen, Francia, el defensa de 26 años ha disputado partidos con las selecciones inferiores del equipo del gallo. En una de esas concentraciones desveló que por sus venas corría sangre vasca, de parte de sus bisabuelos.

Podía elegir jugar con España o Francia, pero Deschamps nunca ha apostado por él y no ha podido debutar en la absoluta. En 2016, Lopetegui insistió mucho en nacionalizarlo, pero el futbolistas no dio el salto que sí ha dado ahora. Por tanto, se une a la lista de posibles acompañantes de Sergio Ramos, capitán e indiscutible de la Roja desde hace tiempo y que no tiene pareja fija desde que Piqué dejó el equipo nacional. El mejor situado es Pau Torres, defensa del Villarreal cuyo crecimiento ha llamado la atención de los equipos “grandes” de España. A los Eric García, Iñigo Martínez y compañía ahora se une Laporte.

El central del Manchester City es un defensa con muy buen pie para la salida del balón, algo imprescindible en un equipo como el español, que busca en todo momento tener la posesión. Guardiola lo ha llegado a utilizar en ocasiones como lateral izquierdo.