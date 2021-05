“Nadie va a ganar a Rafa Nadal”

Tenis

La ex tenista Barbara Schett atiende a La Razón en la previa de Roland Garros , torneo que emite Eurosport íntegramente y en exclusiva.

¿Cree que hay alguien que pueda derrotar a Rafa Nadal este año en París?

Tenemos esta discusión todos los años y todos los años creo que no hay manera de que Rafa pueda volver a ganar el título una vez más. Se ve fuerte, obviamente no se puede descartar que aparezca un Novak Djokovic o un Tsitsipas, que está jugando muy bien en este momento. Pero luego, si miras los hechos y cuántos partidos ha ganado, cuántos títulos ha ganado en el Abierto de Francia y cómo y como juega cada año es básicamente la sala de estar, tienes que decir que no, nadie le va a ganar.

¿Cree que Novak Djokovic es la principal amenaza para Nadal?

Creo que sí. Creo que será el principal rival de Rafa, no veo a Roger listo en tierra batida, no veo a Dominic Thiem haciendo mucho daño, no creo que alguien como Zverev tenga el estilo de juego para vencer a alguien como Rafa en tierra batida. Y luego no quedan muchos: Medvedev odia la arcilla, Rublev es inconsistente. Novak es definitivamente el mayor rival de Rafa.

¿Qué versión de Rafa Nadal vamos a ver, la versión de París o la versión de Madrid?

Creo que Rafa volverá a ser superagresivo, hemos visto que ha cambiado un poco su estilo de juego, con menos “rallies” y tratando de ir un poco más allá, subiendo un poco más a la red. Pienso que cuando sale a la Philippe-Chatrier simplemente sabe que no va a perder, no tiene ninguna duda, eso ya genera una gran diferencia mentalmente. En cuanto al tenis, sabemos que su estilo de juego es el perfecto para esta superficie. Aunque suele decir que no es el favorito en Roland Garros, creo que siempre da un paso adelante y juega a un nivel casi mejor. El año pasado apenas perdió un set o incluso un juego. Fue tan convincente. Creo que volverá a salir así este año. Cuando juegas contra Rafa en París es una pesadilla y muchos jugadores lo saben. Los jugadores lo piensan, puede ser un honor jugar contra él, pero puede volverse desagradable, muy muy desagradable y no muchos jugadores creen que pueden vencerlo en París en arcilla. Rafa, como Novak y Roger, tiene experiencia jugando su mejor tenis en los Grand Slams. Saben exactamente lo que tienen que hacer y cómo sacar lo mejor de ellos. No creo que Novak esté demasiado preocupado por haber perdido esa final contra Rafa -un Grand Slam es un Grand Slam- y los tres en el fondo de su mente tienen la idea de que quieren pasar a los libros de historia con la mayor cantidad de títulos de Grand Slam. La motivación es alta.

De cara a Roland Garros, ¿hay otros aspirantes al título masculino?

Novak y Rafa han jugado un tenis excepcional. Tsitsipas también ganó el torneo en Montecarlo y en Lyon. Creo que los dos de la vieja guardia están definitivamente entre los candidatos. Llegan a Roland Garros como favoritos, pero luego tienen que estar atentos a Stefanos Tsitsipas. No debemos olvidar que Tsitsipas es uno de los jugadores que ha vencido a ambos y que puede hacer algún daño.

¿Tiene la madurez suficiente para ganar un Grand Slam en París donde puede enfrentarse a alguien que ha ganado el título 13 veces?

Es difícil de creer. Novak, Rafa y Tsitsipas han mostrado el mejor estado de forma hasta ahora.

¿Cuál sería un buen torneo para Federer este año en Roland Garros?

La tierra batida nunca ha sido su superficie favorita, especialmente cuando tienes que jugar contra alguien como Rafa Nadal o Novak Djokovic. Y sobre todo ahora que sólo ha jugado un par de partidos en Doha y Ginebra no creo que esté muy preocupado por eso. Su foco principal será Wimbledon, su objetivo es tener tantos partidos como sea posible porque todos sabemos que entrenar y jugar partidos de entrenamiento es completamente diferente a jugar partidos en un torneo de Grand Slam. Creo que él busca ganar tantos partidos como sea posible y hacer buenos entrenamientos. Su principal objetivo será Wimbledon, donde cree, y lo sabemos, que es su mejor oportunidad de ganar otro título de Grand Slam. Pero será interesante ver cómo aguanta su cuerpo, ya que en el último año y medio no ha jugado más de dos partidos seguidos. Es diferente cuando entrenas o juegas un partido porque los nervios entran también, te pones más tenso, te cansas y será interesante ver cómo se levanta físicamente después de unos cuantos partidos.

Alex Zverev parece haber llevado su juego al siguiente nivel: ¿está ahora por delante de un jugador como Dominic Thiem?

Creo que en este momento Alex está lidiando con la situación de las burbujas mucho mejor, en este momento Zverev tiene más confianza y se siente más a gusto con toda la situación. Por eso lo valoraría más que a Dominic Thiem. Creo que Zverev está clasificado como sexto y Dominiccuarto, así que no les separa mucho. En general, para mí, Sascha sigue siendo demasiado defensivo en una pista de tierra batida. Siempre tiene que forzarse a ser agresivo y creo que cuando juega contra los grandes en París, por ejemplo, vuelve a caer en sus patrones. Dicho esto, llega a Roland-Garros lleno de confianza, así que veremos cómo le va. En este momento le doy como candidato más que a Dominic Thiem, porque Dominic no es él mismo en este momento. Cuando Dominic perdió ese partido contra Norrie dijo que fue un paso atrás, no creo que su confianza en sí mismo sea demasiado alta.

¿Qué podemos esperar del torneo femenino?

Para mí, las grandes favoritas son Ash Barty e Iga Swiatek; es una pena que Simona Halep se haya retirado. Pero va a ser emocionante. No veo a Naomi Osaka ganando el título porque no se sientecómoda en la tierra batida. Lo mismo que Serena Williams, creo que para ella es importante jugar partidos. No creo que cuente con ganar el título en París, si pasa la primera semana será un éxito. Barty y Swiatek son mis favoritas. Iga ha alcanzado un pico de forma, Ash Barty ha ganado un par de títulos, uno de ellos en tierra batida. Me gustaría ver a las dos compitiendo entre sí en las últimas fases del Grand Slam, incluso en la final. No veo ningún nombre nuevo que pueda hacer mucho daño. Sería interesante ver a Sofia Kenin también, supongo, ella no ha sido demasiado convincente, ha hecho muchos cambios en su equipo, así que creo que no ha jugado su mejor tenis todavía. Para mí, son Barty y Swiatek. No quiero descartar a alguien como Sabalenka porque ha tenido una temporada bastante sólida en tierra batida. Fue finalista en Stuttgart, ganó en Madrid y es peligrosa. En el transcurso de dos semanas no estoy seguro de que Sabalenka tenga la estabilidad, se deja llevar a veces y tiene muchos altibajos. Sin embargo, puede hacer daño.

¿Cuál fue su mejor momento como jugadora en Roland Garros y como espectadora?

Mi mejor momento como jugadora fue sin duda cuando gané a Venus Williams en la primera ronda. Ella era la segunda cabeza de serie, jugamos en la Suzanne Lenglen, lo pasé fatal antes de ir a Roland Garros. Creo que perdí en primera ronda tres o cuatro veces, no jugué bien. Luego cuando me tocó en el sorteo contra Venus Williams estaba tan relajada que jugué muy bien. Ese fue mi momento favorito desde mi punto de vista.

Cuando Roger ganó el título, fue espectacular. Pero los 13 títulos de Rafa Nadal - y haber visto todos los títulos, excepto el del año pasado, y ver cómo ha evolucionado como persona y jugador, ver cómo ha trabajado en sí mismo- ha sido simplemente fenomenal. Hay demasiados momentos destacados para elegir un partido en particular. Veo el partido de Hingis contra Graf, el de Chang cuando ganó, el de Mats cuando ganó. Hay tanta historia en los muros de Roland Garros y en la Philippe Chatrier especialmente. Cada año hay algo extraordinario e inolvidable.