Los tiempos están cambiando en MotoGP y sólo hace falta echar un vistazo al podio del GP de Cataluña para confirmarlo. Entre los tres primeros pilotos en Montmeló suman exactamente cero títulos mundiales de la categoría reina, mientras que Marc Márquez y Valentino Rossi terminaron por los suelos tratando de llegar donde ahora mismo no pueden. Hay claramente un cambio de ciclo en las motos grandes, aunque habrá que esperar a la recuperación total de Marc, porque su talento no entiende de épocas y lo cierto es que si está como está es por la grave lesión que sufrió en el brazo derecho.

Y mientras el «93» vuelve a su nivel, MotoGP se encamina hacia otro campeón inédito, como sucedió el curso pasado con Joan Mir. Sólo el de Suzuki podría repetir, aunque es cierto que ahora mismo hay otros candidatos por delante de él después de siete carreras. La de Montmeló la ganó Miguel Oliveira, un portugués que sumó dos triunfos el curso pasado y que es la gran apuesta de KTM. Firmó una actuación perfecta, con un ritmo constante que le valió un triunfo que no muchos esperaban. Ha ido de menos a más esta temporada y por eso anda algo alejado del líder del campeonato.

El primero sigue siendo Quartararo, que en Barcelona se colocó en el centro de la polémica por dos acciones que le hicieron pasar del segundo al sexto puesto. Si en Jerez perdió el triunfo por una lesión en el antebrazo, ayer fue perjudicado por la cremallera del mono, que se abrió de repente y lo dejó a pecho descubierto. El protector que iba debajo salió despedido, con lo peligroso que eso puede ser, y él se salió de pista, cortó una chicane y fue sancionado con tres segundos primero y con otros tres durante la tarde por pilotar sin el mono colocado correctamente. Algunos compañeros, como Mir, pedían ese doble castigo por haber puesto en peligro al resto cuando su protector pectoral salió volando.

«No acepto la sanción porque me parece injusta», clamaba el francés, argumentando que no había sacado ninguna ventaja con su salida de pista, todo lo contrario. Márquez se quedaba en el medio y sugería que deberían haberle mostrado una bandera para que se echara a un lado y se subiera la cremallera.

El caso es que Quartararo volvió a dejarse puntos de manera extraña y bien que lo aprovechó Zarco para subirse de nuevo al podio y quedarse a sólo 14 puntos del liderato. El galo del Ducati Pramac está siendo muy regular, pero ver su nombre tan arriba y como candidato al título confirma lo dicho: hay nuevos tiempos en la categoría reina. Una teoría a la que también se apunta Miller, tercero ayer y en el campeonato, tan sobrado que el sábado, en la Q1, estuvo dando rueda a Márquez. Marc sólo completó siete vueltas antes de caerse, pero se fue satisfecho, porque al menos, durante ese tiempo, no se sintió limitado por el físico. «Prefiero eso que hacer toda la carrera en el puesto 15º. Esto me deja más tranquilo porque me demuestra que no se me ha olvidado pilotar y que puedo volver a sacar esa garra de querer adelantar e ir al ataque», explicaba después. Otro que se cayó fue Valentino, que ni en este circuito en el que tanto ha ganado está para pelear por nada.

Antes eran ellos los que estaban siempre arriba y ahora se ha renovado y ampliado esa nómina de protagonistas. Oliveira es el cuarto ganador en siete carreras, junto a Viñales, Miller y Quartararo, que es verdad que ha conseguido tres triunfos y sigue siendo el hombre que marca la pauta. Mir defiende título ysiente que o espabila o se le escapa definitivamente el caballo. Los clásicos están en apuros y los jovencitos no preguntan.

