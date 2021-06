Los “olvidados” de Luis Enrique

Fútbol

“Tenemos la posibilidad de llevar hasta 26 jugadores, pero hemos decidido llevar solo un jugador más, un delantero más para tener más opciones. No queremos incorporar más porque valoramos mucho la sensación de que puedan participar los 24 que están convocados. A lo largo de los anteriores campeonatos hemos constatado que se suele utilizar 18 o 19 jugadores. Quedan sin participar jugadores ni un minuto o en la grada y considero importante esta dinámica y entrenar con un grupo más reducido de jugadores”, advertía Luis Enrique al facilitar la lista de convocados para la Eurocopa.

Sus hechos le dan la razón. Hasta ahora, y a pesar de la posibilidad de hacer cinco cambios en cada partido, sólo ha utilizado a dieciséis jugadores. Ocho se han quedado sin debutar, de momento. Uno de ellos, por obligación. Sergio Busquets no estaba disponible para el debut ante Suecia y estaba corto de preparación para enfrentarse a Polonia. Otros dos son porteros, David de Gea y Robert Sánchez. Los defensas Azpilicueta, Eric García, Diego Llorente y Gayá y el extremo Adama Traoré son los otros “inactivos”.

Luis Enrique ha utilizado a los mismos jugadores para los partidos. Las únicas diferencias son la entrada de Gerard Moreno en la alineación inicial contra Polonia por Ferran Torres y que Thiago se quedó sin jugar en el segundo partido porque el seleccionador no agotó los cambios.

Advertía Luis Enrique al anunciar la lista de convocados para la Eurocopa de que no necesitaba una plantilla de 26 futbolistas como permite la UEFA para este torneo y ni siquiera después del positivo de Busquets tuvo dudas de que 26 jugadores fueran muchos. “Es una reflexión que sí hemos hecho y ahora mismo hubiera convocado a 23, no a 24. Un virus cuando más personas haya es más fácil que se contagie. Si somos diez mejor que si somos 26. No hubiera cambiado mi plan”, decía.

“Los 24 jugadores que estamos aquí entrenamos y luchamos para jugar. El míster es el que decide cada alineación pensando en lo mejor para el equipo. Lo que tengo en mi mano es entrenar y luchar por el puesto. Todos estamos deseosos de jugar, pero en este momento no sabemos nada”, dice Azpilicueta, uno de los que aún no han debutado.

“Vengo con el objetivo de aportar el máximo al equipo. Me ha tocado animar desde el banquillo, Marcos es un portento físico que ha hecho una temporada espectacular. Se adapta a la posición, es verdad que en el Atleti ha jugado más como centrocampista pero está en un gran estado de forma”, asume Azpilicueta.

El capitán del Chelsea es uno de los que pueden cambiar al equipo desde la posición de lateral derecho, lo que permitiría que Marcos Llorente se adelantara para ocupar el centro del campo, como es habitual en el Atlético de Madrid.

Llorente es uno de los pocos que puede sacar a España de la rutina y mezclar el juego de pase con arrancadas para romper la defensa rival. El otro es Adama Traoré. El delantero del Wolverhampton es un extremo diferente, con una velocidad que no tiene nadie más en la selección, pero llegó lesionado a la concentración y, aunque estuvo convocado, aún no se ha estrenado en la Eurocopa.