Fútbol

Gerard Moreno (Santa Perpetua de Mogoda, 1992) es el máximo goleador español esta temporada. Sin embargo, en su camino en la Eurocopa todavía no ha marcado ninguno. Una penitencia con la que carga gustoso si España supera a Italia en las semifinales y alcanza la final el domingo en Wembley.

–¿Imaginaban estar aquí a estas alturas?

–Sabíamos que iba a ser difícil, pero confiábamos en lo que hacemos. Tenemos una idea muy clara de cómo jugamos y todos creemos en ella y sabíamos que iba a ser difícil, pero que podíamos estar.

–La sensación es que los más confianza tenían en ustedes son precisamente ustedes.

–Desde el primer día hemos creído mucho en nuestras opciones. Creo que tenemos una mezcla muy buena de gente joven con mucha hambre y gente con experiencia y eso también nos ayuda. Y sobre todo el ambiente que hay es tan bueno, tan sano y tan grande que eso es parte del éxito.

–¿Cuánto influye Luis Enrique en esa fe que tienen?

–Mucho, es el entrenador, el que tiene una idea fija y ha hecho que todos creamos en esa idea y tanto él como el staff y toda la gente que rodea a la selección aquí dentro hace que todos vayamos en la misma dirección.

–¿Es muy diferente a Emery?

–Son diferentes, pero tienen similitudes. A los dos les gusta tener la posesión del balón, atacar. Son dos entrenadores muy exigentes, sólo hay que ver la carrera de los dos, son dos entrenadores muy grandes y es importante esa exigencia para el jugador, tenerla presente día a día. Eso te hace no relajarte, te hace estar enchufado en todo momento y eso es importante.

–En la selección juega casi siempre en la banda derecha. ¿Se siente cómodo?

–Intento adaptarme, no es una posición nueva para mí, me siento cómodo tanto en punta como en la banda derecha. Quizá sean las dos posiciones en las que puedo estar más cómodo.

–¿Se entiende bien con Morata?

–Con los grandes jugadores siempre te entiendes bien. Álvaro es un gran jugador y nos entendemos bien, pero igual que con los demás. Creo que puede haber muchas combinaciones disponibles y hay mucha química entre todos. El míster es el que decide los jugadores que quiere poner y nosotros tratamos de adaptarnos de la mejor manera posible para dar lo mejor de nosotros y que el beneficiado sea el equipo.

–¿Cómo lleva lo de no haber marcado un gol todavía?

–Intentando trabajar más, si cabe. Me gustaría haber marcado, pero también hubiera firmado estar en aquí, en semifinales, o llegar a la final sin marcar. A los delanteros se les juzga por los goles, pero tanto Álvaro como yo, como los que podemos jugar ahí hacemos bastantes más cosas que marcar goles. Para mí lo importante es que estoy teniendo ocasiones. Si no las tuviera, me preocuparía más, porque significaría que no estoy haciendo las cosas bien. Pero dentro de los partidos estoy cómodo, estoy con confianza, creo que a nivel de juego estoy bien, pero quizás me falta eso, que las ocasiones que tenga puedan ir dentro.

–¿Qué piensa cuando escucha a Luis Enrique decir «si las que ha fallado Gerard las falla Morata, lo empalamos»?

–-Entendemos que es una defensa hacia Álvaro. Yo entiendo perfectamente lo que quiso decir, no hay ningún problema en el debate que se ha generado. Nosotros tenemos muy claro ahí dentro que estamos muy juntos, muy unidos y que hay mucha química entre todos y ya no sólo entre el staff y los jugadores sino entre toda la gente que nos rodea para que estemos en las mejores condiciones, nos ayuda mucho y creo que eso es la clave del éxito.

–¿Es muy exigente Luis Enrique con los delanteros en el trabajo sin balón?

–Creo que se ve cómo somos un equipo que sin balón presiona mucho, que siempre intentamos ir hacia delante para recuperar el balón y tenerlo nosotros. Es nuestro estilo y lo que nos identifica, somos una selección que nos gusta mucho tener el balón y cuando no lo tenemos intentamos recuperarlo lo antes posible. Creo que eso lo hacemos muy bien y es uno de nuestros puntos fuertes.

–¿Tuvo alguna duda de lanzar en la tanda de penaltis? ¿Le venía el recuerdo del fallo ante Polonia?

–Te puede venir el penalti contra Polonia, te pueden venir las ocasiones que habías tenido antes en la prórroga, pero en ese momento yo tenía mucha confianza porque durante todo el año he tirado muchos penaltis y fallar uno no me quita esa confianza. Sabía que era muy importante y quería demostrar que estaba preparado. Se dio bien, pudimos pasar, que era lo que todos queríamos y eso es lo más importante.

–En ese momento, ¿pesan más los doce penaltis que ha marcado esta temporada o haber fallado el último?

–Cuando fallas uno el siguiente te puede generar algo más de dudas, pero ya llevo varios años y no es el primero que fallo. Había fallado alguno antes y todo te llena de experiencia, hace que vayas más seguro. El otro día iba confiado en que lo iba a meter, iba con seguridad. Sabes que ese error te puede penalizar y que te comas un poco más la cabeza, pero yo no tenía esas dudas.

–¿Qué les dijo el psicólogo, Joaquín Valdés, antes de la tanda?

–Más que antes de la tanda creo que hemos hecho un gran trabajo en el mes que llevamos. Podían aparecer las tandas de penaltis y lo hemos entrenado bien, tanto en los entrenamientos como a nivel mental para estar tranquilos y calmados antes de un penalti que puede ser decisivo y creo que esa preparación ha sido fundamental para llegar en ese estado el otro día.

–Se les veía más tranquilos que a los suizos.

–Influyen muchas cosas en una tanda de penaltis, te estás jugando el pase a semifinales, te puede afectar la tensión, presión, el estadio lleno, el ruido que puede haber antes de tirar. Son muchos aspectos que se dan en un lanzamiento y tienes que intentar controlar las emociones mucho.

–¿Les pesa en el momento que el primero en tirar sea Busquets, el capitán, y falle?

–Lo vives como si fueras tú el que vas a lanzarlo. Pero en un momento tan determinado no te da tiempo a lamentarte. La confianza en nuestra selección siempre la tenemos, ahí dentro confiamos cien por cien en todos. Empiezas perdiendo y en el segundo empatas. Sabemos que en las tandas de penaltis influyen todos los penaltis y que todos son decisivos y sabíamos que aún teníamos tiempo de poder darle la vuelta.

–Al principio parecía que se les ponía todo en contra, pero le han dado la vuelta.

–Las dudas nunca las hemos tenido. Desde el principio, con todo lo que pasó, entrenando solos, comiendo solos, sabíamos que podía pasar, nos lo tomamos como algo que podía suceder y que estaba en nuestro día a día y sigue estando, el covid está ahí. Hemos pasado momentos de dificultad, pero los hemos superado juntos, que es lo mejor.