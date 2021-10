El pólemico gesto con el dedo de Ana Peleteiro a las críticas que recibe

Ana Peleteiro es una fan de las redes sociales porque le sirven para comunicarse directamente con sus seguidores. Además, se lo pasa fenomenal. Sobre todo con Tiktok, en donde puede demostrar sus dotes como bailarina.

Fue en esa red social donde bailó con Omar Montes y provocó un pequeño terremoto ya que daba a entender que estaban juntos. Tiempo después tuvo que salir a desmentirlo porque muchos seguidores se lo habían creído o al menos especulaban con lo que podía ser una nueva relación. Ella lo negó entre risas.

Pero no por eso ha dejado de bailar en Tiktok. Le encanta poner una de las canciones de moda y ponerse a cantarla mientras hace bromas con sus seguidores o se pone a cantar o bailar.

Aunque también deja gestos para la polémica. Esto ha pasado en uno de los últimos vídeos. Peleteiro se ha convertido en una celebridad, gracias a sus éxitos deportivos, su medalla de bronce en los Juegos, pero también a sus apariciones en la televisión, donde se expresa con franqueza y naturalidad, con lo que consigue llegar a mucha gente (y también cabrear en las redes sociales a los que se levantan dispuestos a cabrearse). A la atleta le molestan las críticas personales de gente que no le conoce de nada. En este vídeo de Tiktok lo deja claro: “Cuando la gente que no me conoce de nada me critica”, escribe debajo, mientras tararea una canción: “Sencillito, tranquilita, respiro y hago así”.

Y ahí, delante de una taza de lo que parece una infusión, hace el gesto con el dedo.