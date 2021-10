Bestial paliza de Conor McGregor a un DJ: “Pudo haberlo matado”

Conor McGregor, el luchador de artes marciales mixtas (MMA) campeón de la UFC, volvió a ser noticia por un escándalo que nada tiene que ver con el deporte. Esta vez agredió al DJ Francesco Facchinetti durante un evento que tuvo lugar en el hotel St. Regis de Roma.

“El muy famoso McGregor me dio un puñetazo en la boca, me rompió la nariz frente a diez testigos, sus amigos y sus guardaespaldas. Me atacó sin motivo mientras hablamos durante más de dos horas y también nos divertimos juntos. Podría haberme callado y no decirle nada a nadie, pero como estoy aquí para contárselo, debo decir que esa persona es realmente violenta y peligrosa”, aseguró Facchinetti en las redes sociales.

“Lo recibimos como un héroe y en cambio es solo un matón de la peor clase... qué decepción... lo siento por él, lo tiene todo, pero no tiene nada... Hay que detenerlo porque es peligroso para los demás. Ahora entiendo por qué tenía 20 guardaespaldas. No para defenderlo de los demás, sino para defender a otros de él”, continuó Facchinetti, quien mostró una herida en su labio y anunció que demandará a McGregor.

Wilma Faissol, pareja de Facchinetti, presenció la agresión y contó todo lo ocurrido: “De la nada, le lanzó un puñetazo a la cara de Francesco. Nos estaba invitando a otra fiesta. Francesco dijo: ‘Está bien, vámonos’ y lo golpeó. Afortunadamente, Francesco estaba muy cerca, así que McGregor no pudo cargar con su golpe. Francesco voló hacia atrás, cayó sobre la mesa y luego al suelo. Lo primero que me vino a la mente fue ‘¿estamos bromeando? ¿Es un espectáculo?’ Luego me quedé paralizada. Me di la vuelta y vi que sus amigos lo sostenían contra la pared, porque quería seguir golpeando a Francesco. Luego se lo llevaron. Encendí la luz y los guardias la apagaron. Francesco estaba sangrando. Estaba llorando, estaba temblando, llamamos a la policía y a la ambulancia. Pudo haberlo matado, le partió los labios y la nariz”.