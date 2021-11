El día que a De la Morena le cambió la vida: “Nos dijeron que mi hijo tenía un 90% de posibilidades de venir ciego”

José Ramón de la Morena confesó a Aimar Bretos, durante la entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena SER, cuándo decidió dejar la radio y cómo le ha cambiado la vida su nueva pareja, con la que está recién casado, y el nacimiento de su hijo, que ahora tiene ocho meses.

“Cuando me fui de aquí [de la Cadena SER] dije estos cinco años. De repente empiezan a ocurrir cosas en mi vida. Yo me separo, mi madre entra en una situación extraña y termina en una residencia. En mi vida personal ocurren una seria de cosas que me traumatizan un poco. A los cuatro años mi vida se reconduce de otra forma después de todo aquello. Conozco a otra persona, tengo un hijo con ella y cuando vamos a tener ese hijo nos dicen que tiene 90% de posibilidades de venir ciego y eso me cambió la vida”, confesó De la Morena.

“Yo no podía venirme a la radio. Durante ese mes o esos veintitantos días que estuvimos con la posible ceguera del niño, que luego empezaron a venir mejores noticias de que había un 70% de que solo fuera sordo, yo hice el esfuerzo de venir a la radio y llegar a casa y encontrarme a mi mujer llorando casi todas las noches. Ese esfuerzo me cambió y dije esto va a ser imposible y decidí que lo iba a dejar”, continuó.

“Pensé dejarlo ese mes de diciembre, pero ese 22 de diciembre a nosotros nos tocó la lotería, porque nos dicen que el niño está bien. Yo lo pasé tan mal, y su madre peor, que dije que no podía seguir llegando a mi casa todos los días a las 3 de la mañana y pensé que ya serviría para hacer otra cosa y que si no servía para hacer otra cosa, ya la buscaría. La huerta cada vez se me da mejor y cada vez entiendo más de gallinas”, confesó De la Morena.

“Dije que no iba a seguir, que tenía pensado no seguir de ninguna de las maneras. Después todo lo demás fue relativamente fácil. Se me empezó a hacer largo el final, pero digamos que el cuento terminó bien, todo fue una especie de novela dramática, pero con final feliz”, terminó.