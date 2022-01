La polémica respuesta de Ángel Martín cuando le preguntan por Djokovic y las vacunas

Djokovic sigue confinado en Australia a la espera de que se resuelva su caso. Así, ahora, los abogados del Gobierno de Australia han perdido un recurso en el que pedían que la vista programada para este lunes sobre la deportación del tenista serbio Novak Djokovic se retrasara hasta el miércoles. El lunes, pues se decidirá todo, pero mientras su historia sigue dando que hablar en todos los sectores y capas de la sociedad mundial y también en España.

El último en comentarlo ha sido Ángel Martín, que estuvo en LaSexta Noche y cuando el presentador José Yélamo le pregunta acerca del serbio y las vacunas, su respuesta ha sorprendido, porque se acerca más a la postura de los antivacunas. Y no se esperaba algo así de él

“Es una opción que tienes, eres libre de vacunarte o no vacunarte. Lo que me parece preocupante es cuando los medios tratan de enfrentar esas dos opciones que tú tienes. Eso es lo delicado, los medios aprovechan que alguien no ha vacunado muere, ponen: este que no se ha vacunado ha muerto y cuando muere alguien que ha vacunado no ponen, este que se ha vacunado ha muerto”, ha contestado. Para el humorista, que con sus mini telediarios en Twitter ha conquistado a la audiencia el problema es la visión que están dando los medios de este asunto “O jugamos con las mismas reglas o no. Es una lástima la búsqueda constante del enfrentamiento entre opciones que cada uno es libre de hacer, no tiene más. Sobre todo cuando estamos en un país en el que el 90 por ciento de personas están vacunadas. Es un debate que se está estirando en el tiempo de forma innecesaria, creo”

La respuesta tan poco contundente y desviando la polémica hacia otro foco ha sido aplaudida principalmente por los antivacunas en Twitter, que no esperaban que alguien tan conocido y con tanta audiencia como Ángel Martin fuese más o menos tibio en su respuesta. Es verdad que dice que no hay debate porque casi gran parte de la población está vacunada, pero en las redes ya se han quedado con la parte que les interesa de su discurso.

Mientras, el caso Djokovic, que es el que da pie a estos comentarios está muy cerca de llegar a su resolución. Los abogados del Ministerio australiano del Interior pidieron al tribunal retrasar el caso hasta dos días, pero el juez Anthony Kelly rechazó el recurso.

La petición se produjo después de que los abogados del tenista presentaran este sábado ante el tribunal un documento de 35 páginas en el que alegaron que el número uno del mundo recibió una exención médica para entrar en Australia sin vacunar al haberse contagiado de la covid-19 el pasado diciembre.

Los abogados aseguran que Djokovic dio positivo por covid el 16 de diciembre de 2021 y que dos semanas después estaba recuperado, por lo que el 1 de enero se le había proporcionado el permiso para entrar en Australia sin estar vacunado.

El pasado jueves, el equipo legal del tenista pidió al tribunal una respuesta definitiva sobre la deportación para este martes por motivos de programación del Open de Australia, que se celebra en Melbourne entre el 17 y el 30 de enero, a lo que el juez les respondió que en este caso "la cola no va a mover al perro".

En medio de un gran revuelo internacional, las autoridades de Australia revocaron el visado de Djokovic por incumplir las medidas contra la covid-19 a su llegada al país oceánico el miércoles por la noche, a pesar de contar con una exención médica que le permitía sin estar vacunado defender su título en el torneo.

El tenista serbio, de 34 años, se encuentra desde el jueves aislado en un hotel de Melbourne a la espera de que la justicia australiana revise su caso, después de que sus abogados recurrieran la decisión de las autoridades del país oceánico.

A pesar del argumento de los abogados de que Djokovic dio positivo de covid-19 el 16 de diciembre, varias fotos publicadas en las redes sociales muestran cómo el número uno del tenis mundial participó en actos públicos sin mascarilla ese mismo día y al siguiente.

Por su parte, la tenista checa Renata Vorácová, que fue detenida el pasado jueves después de que las autoridades australianas cancelaran su visado, abandonó Australia este sábado.

Vorácová, que se encontraba en Australia desde diciembre y que ya había disputado un partido de preparación previo al Abierto de Australia, había obtenido una exención médica para entrar en el país al no estar completamente vacunada.

Australia exige a los viajeros tener la pauta completa de la vacuna contra la covid-19 o una exención médica válida para entrar al país. E