La frase de Ancelotti que aclara el futuro de Hazard en el Real Madrid

El Real Madrid juega este fin de semana contra el Elche, pero también piensa en el futuro, en por ejemplo, quién va a llegar (Mbappé o Haaland) o quién se va a ir para que haya espacio para las estrellas. Hazard, que metió el gol que clasificó al Madrid para los cuartos de la Copa, está en todas las apuestas.“Hazard está en la planificación de la próxima temporada”, aseguró el entrenador italiano.

Son tantas las preguntas acerca del belga que le preguntaron a Ancelotti si eso le aburre: “Habitualmente, sí estoy cansado, me duermo. Si tú me ves despierto, significa que no estoy cansado. La atención que tiene el Real Madrid es esto. No son preguntas que me puedan cansar e intento ser en la respuesta lo más honesto posible”, declaró. Además, dejó caer que el partido del domingo es un buen día para que Eden vuelva a tener una oportunidad desde el primer minuto. “Sí. Es un buen día para que sea titular. Ojalá que sea un buen día”, añadió.

Hazard e Isco fueron los protagonistas de la Copa, pero también Ceballos y Bale estuvo en la convocatoria. Son los nombres más llamativos del equipo B:” Isco no ha tenido lesiones. Gareth Bale se ha quedado más tiempo fuera que Hazard, son temas distintos. Gareth está volviendo a tener una buena condición física”, aseguró. Dice que confía en Ceballos: “Empieza a estar bien, a mejorar su condición física. Es un jugador que a nivel personal me gusta por la falta de miedo que tiene. Puede ser que tenga un papel más importante en la segunda parte”.

Sabe que tratar con los suplentes es lo más complicado: “La dificultad que tiene un entrenador es la misma que puedes tener en el Real Madrid y en otros equipos más pequeños. Cuando intentas tratar con las personas, no solo con los futbolistas, es un problema de relación que puede pasar en cualquier sitio. En el Real Madrid aumenta porque se quedan fuera jugadores que podrían jugar en cualquier otro equipo, pero esta es la responsabilidad de estar en el Real Madrid”,

El problema es la relación con los futbolistas y el calendario. O cambian las cosas o el Madrid se jugará la Copa en San Mamés sin los brasileños ni Valverde, con sus selecciones: “El calendario es un sinsentido, pero no es un problema solo del Real Madrid, hay otros equipos afectados. No vamos a meter presión a ningún equipo, jugamos lo que tenemos que jugar. Lo del calendario es una locura que tienen que arreglar lo antes posible. Es un problema no solo para el Real Madrid, sino para los jugadores y otros clubes”.