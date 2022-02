Fernando Alonso revienta el motor de su Alpine en la curva 13 del circuito de Cataluña

No ha empezado bien para Alpine la jornada de hoy en el circuito de Cataluña, que acoge la última sesión de entrenamientos de pretemporada en Montmeló. La programación del equipo francés decía que por la mañana estaría en el coche Fernando Alonso y por la tarde Esteban Ocon. Pero las cosas no han ido bien. Poco después de arrancar la sesión los ingenieros del equipo han detectado un problema en el motor y han comunicado a Alonso que apagara el coche, cosa que no ha podido evitar que se produjera un incendio que se ha magnificado más todavía con la intervención de las asistencias y sus extintores.

Alpine driver Fernando Alonso of Spain gets out of his car during a Formula One pre-season testing session at the Catalunya racetrack in Montmelo, just outside of Barcelona, Spain, Friday, Feb. 25, 2022. (AP Photo/Joan Monfort) FOTO: Joan Monfort AP

El asturiano estaba rodando a buen ritmo e incluso antes, en la curva 10, protagonizó una pequeña salida de pista para a continuación, en la 13, decir adiós por este problema mecánico que además obligó a decretar bandera roja para suspender el entreno para recoger el monoplaza, que se quedó varado en mitad de la curva. Fue el propio Alonso el que paró el coche. La avería puede tratarse de algo normal en esta clase de entrenamientos, donde se prueban toda clase de aspectos para comprobar la fiabilidad. Podría tratarse de probar mapas de motor más agresivos para conocer hasta dónde pueden llegar. Incluso, en los últimos minutos podría verse a pilotos quedarse parados en pista debido a las comprobaciones al límite de los ingenieros en cuestiones como la gasolina.

25 February 2022, Spain, Barcelona: Spanish F1 driver Fernando Alonso of Alpine-Renault (L) reacts to his car breaking down after skidding off the track on the third day of the Formula One pre-season testing at the Circuit de Barcelona-Catalunya. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa 25/02/2022 ONLY FOR USE IN SPAIN FOTO: DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

De momento, el coche sigue parado en boxes para intentar repararlo, sin embargo, la cosa no pinta bien para que el asturiano vaya a regresar a pista aunque sean unos minutos.