Cristiano Ronaldo lanza un mensaje al Atlético: hat trick al Tottenham y mejor goleador de la historia

Como si no hubiera pasado el tiempo. Como si no tuviera 37 años. Como si la relación con su actual entrenador, Ralf Rangnick fuese perfecta y como si el United estuviera peleando por la Premier League. Por encima de todo eso se ha elevado Cristiano Ronaldo para acribillar al Tottenham con tres goles, su primer hat trick desde que regresó a los “red devils” y el segundo con esa camiseta. Una actuación del CR7 de siempre y sólo tres días ante de recibir al Atlético en Old Trafford en la vuelta de los octavos de final de la Champions.

Se ha visto al Cristiano rematador, ese al que no le importa si su equipo está jugando bien o mal o si él está apareciendo mucho en el juego. No necesita nada más que su instinto para marcar y eso hizo en el 3-2 ante el Tottenham. Marcó tres y cada uno distinto. El primero un obús desde fuera del área directo a la escuadra en cuanto la defensa le dejó un metro de margen para controlar.

El segundo tanto poco después del empate de Kane desde el punto de penalti. Una jugada por la izquierda de Jadon Sancho y pase al punto de penalti donde, claro, estaba Ronaldo con la caña lista para empujarla a la porteria de Lloris. Y el tercero, de cabeza, tras un saque de córner, quedándose en el aire más tiempo que el resto para conectar el cabezazo, otra vez imposible para el portero del Tottenham.

Otra vez había conseguido el Tottenham equilibrar el marcador con un autogol de Maguire después de un centro desde la izquierda de Sergio Reguilón. Pero una vez más se resistió Cristiano a que su equipo perdiera terreno en la lucha con el Arsenal por el último puesto de Liga de Campeones.

Máximo goleador de la historia

Tras su tercera tanto fue sustituido por Rangnick en busca de un poco de descanso antes del partido del martes ante el Atlético, donde los dos equipos llegan igualados tras el 1-1 del Metropolitano. Sólo necesitó sus dos primeros goles CR7 para convertirse en el mejor goleador de la historia del fútbol con 806 tantos, superando los 805 que marcó Josef Bican. Con el primer tanto igualó a Bican y con el segundo le superó, según las cifras de la FIFA.

Cristiano ha marcado a lo largo de su carrera 5 goles con el Sporting de Portugal, 135 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con el Juventus de Turín y 115 con la selección portuguesa.

Bican, nacido en Austria, jugó entre 1931 y 1955 y marcó la mayoría de sus goles en el Slavia de Praga, equipo con el que hizo 427 tantos en 221 partidos.

Con sus goles ante el Tottenham, Cristiano también se coloca como el cuarto máximo goleador en Premier del United, empatado a 95 goles con Ruud Van Nistelrooy y solo por detrás de Paul Scholes (107), Ryan Giggs (109) y Wayne Rooney (183).