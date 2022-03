Mientras la invasión rusa de Ucrania sigue haciendo estragos entre la población civil y el mundo vive pendiente de un solo solo hombre: Vladímir Putin, los rumores y polémicas en torno a su figura no cesan. La guerra en Ucrania ha provocado una crisis de refugiados sin precedentes pero el mandatario ruso se encargó en los primeros compases de la batalla de buscar un lugar seguro a su amante y a su hijos a miles de kilómetros de Moscú. Según adelantaron varios medios internacionales -entre ellos de New York Post- el mandatario ruso se habría encargado de buscarle un escondite secreto en Suiza.

Un escondite fuertemente protegido

“Mientras Putin lleva a cabo su asalto a Ucrania, atacando a ciudadanos inocentes y provocando una crisis de refugiados sin precedentes, su familia se encuentra escondida en un chalet muy privado y muy seguro en algún lugar de Suiza, al menos por ahora”, confirmó una fuente cercana a la ex gimnasta al medio Page Six. Según esta misma fuente, Kabaeva, tiene cuatro hijos con el líder ruso: dos hijas gemelas de 7 años, que nacieron cerca de Lugano, Suiza, en febrero de 2015. Y otros dos hijos. “Alina tiene dos niños pequeños y dos niñas gemelas con Putin que nacieron en Suiza. Todos los niños tienen pasaportes suizos, y me imagino que ella también”. afirmó.

Sin embargo, los problemas empiezan a acumularse para la gimnasta olímpica, que en 2004 anunció su retirada del deporte y desde 2005 es miembro de la Cámara Pública de Rusia.

Un grupo de opositores de Putin en Ucrania, Bielorrusia y Rusia han lanzado una petición a las autoridades helvéticas para que se investigue su presencia en el país y se tomen medidas.

Debe ser expulsada de Suiza

También hay otra petición en Change.org que solicita que Kabaeva sea despojada de sus medallas olímpicas explicando que “ella y otros partidarios de Putin no son menos culpables de aterrorizar a la gente inocente de Ucrania” y además solicitan su expulsión del país Helvético.

La petición a través del famoso portal para que Kabaeva y sus hijos sean expulsados de Suiza ha sido creada por ciudadanos de Ucrania, Rusia y Bielorrusia bajo el título “Conectar a Eva Braun con su Führer”, comparando a Kabaeva con Eva Braun, la esposa de Hitler, con quien el genocida alemán se casó un día antes de que ambos se quitaran la vida.

El llamamiento, que describe a Kabaeva como la “esposa favorita del delirante dictador y criminal de guerra Putin”, ha alcanzado ya más de 64.000 firmas.

Sin embargo, las autoridades suizas no lo tendrán fácil. Desde el portal estadounidense Page Six afirman que el gobierno suizo no tendría constancia oficial de su estancia en el país debido a que Kabaeva y sus hijos estarían usando pasaportes falsos. Por tanto, dificultaría la tarea de rastrearla.

Avión privado y pasaporte falso

“Alina podría viajar con varios nombres y pasaportes diferentes. Viaja en un avión privado y no se arriesgaría a viajar con su propio nombre”, señala una fuente a dicho diario. Según contó The New York Post hace unos días, Kabaeva y sus hijos se encontrarían en un chalet de lujo, propiedad de un amigo íntimo del invasor ruso.

Estos medios añaden que el entorno de la ex gimnasta olímpica le está “rogando que vaya a Moscú para persuadir a Putin de que ponga fin a la guerra”, al mismo tiempo que se enfrenta a ser extraditada de Suiza. Según la información de Page Six, que cita fuentes cercanas a Kabáyeva, “sus amigos creen que el presidente ruso no escucha a nadie, pero tal vez escucharía” a la mujer con la que comparte su vida sentimental, presuntamente, desde hace 15 años.

La fuente agregó que “Putin está rodeado de anillos y anillos de seguridad. Alina dice que no sabe si podrá llegar a él, e incluso si lo hace, no sabe si podría volver a salir para estar con sus hijos”.

Hasta ahora, Occidente no ha sancionado a Kabaeva, quien además de ser la supuesta amante secreta de Putin, también es presidente de la junta directiva de National Media Group, un importante gigante de la televisión y los periódicos afines al Kremlin, con un salario de casi anual de más de 10 millones de dólares.