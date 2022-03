Guerra Ucrania-Rusia, última hora: Zelenski asegura que seguirá en Kiev “hasta que gane la guerra”

Rusia continuó hoy su ofensiva militar en el norte, sur y este de Ucrania, pero el ritmo del avance se ha ralentizado, señaló el Mando General de las Fuerzas Armadas ucraniano en su primer parte de la décima tercera jornada de la guerra. La tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania acabó hoy con pequeños avances a la hora de mejorar la logística de los corredores humanitarios pero no se llegó a un acuerdo para el alto el fuego. Naciones Unidas ha exigido a Rusia que habilite “corredores humanitarios seguros” para poder ayudar y evacuar a los civiles en las ciudades más castigadas por los bombardeos rusos como Mariupol, Járkov o Melitopol. Moscú, por su parte, ofrece a Kiev la salida de ciudadanos hacia territorio ruso y bielorruso, una opción que el Gobierno ucranio descarta.

09:10 h

Bruselas presentará hoy su propuesta para reducir la dependencia energética de Rusia

La Comisión Europea presentará este martes su última propuesta para hacer frente al alza de los precios de la energía, cuya presentación estaba prevista para la semana pasada, con la vista puesta en reducir su dependencia energética de Rusia, especialmente del gas, tras la ofensiva de Moscú en Ucrania.

En una reunión que tendrá lugar en Estrasburgo, el Ejecutivo comunitario adoptará las medidas para reducir la dependencia de Europa del gas ruso lo más rápido posible, diversificando el suministro a través de los gasoductos que conectan Europa con otros proveedores así como a través de barcos metaneros.

09:00 h

Putin asegura que no hay ni habrá reclutas o reservistas en territorio ucraniano

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado que no hay reclutas ni reservistas en territorio ucraniano y ha descartado convocar a estas categorías, ya que los militares movilizados son “profesionales” con experiencia. “Me gustaría enfatizar que los reclutas no participan ni participarán en las hostilidades, y no habrá llamadas adicionales de reservistas de la reserva”, ha asegurado el mandatario ruso en un comunicado emitido por el Kremlin.

08:45 h

Zelenski intervendrá este martes por videoconferencia en el Parlamento británico

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelesnki, participará este martes de a través de videoconferencia en la sesión de la Cámara de los Comunes de Reino Unido. Así lo anunció el lunes el presidente de la Cámara Baja británica, Lindsay Hoyle, quien detalló que la intervención de Zelesnki está programada para las 17.00 horas (hora local).

“Todos los parlamentarios quieren escuchar directamente al presidente (Zelenski), quien nos hablará en directo desde Ucrania, por lo que esta es una oportunidad importante para la Cámara”, añadió Hoyle.

08:30 h

El petróleo ruso cuesta a la UE más de 260 millones de euros cada día

La Unión Europea (UE) paga cerca de 260 millones de euros (285 millones de dólares) cada día por las importaciones de petróleo ruso, según un informe publicado este martes por la organización ecologista Transport & Environment (T&E).

En plena invasión rusa de Ucrania, y ante la incertidumbre de que las sanciones de la UE al país presidido por Vladímir Putin afecten al sector energético, T&E cifra en 104.000 millones de euros el importe que sumaron las exportaciones rusas de crudo a Europa y al Reino Unido durante el año pasado, muy por encima de los 43.400 millones de las compras de gas natural ruso. Sin embargo, desde la asociación, que hace un llamamiento a la UE para llevar a cabo un “embargo global del petróleo ruso”, explican que la dependencia del continente en su conjunto del suministro ruso, aunque significativa, no es insalvable.

08:00 h

Zelenski: “No tengo miedo a nadir. Seguiré en Kiev hasta ganar esta guerra patriótica”

🗣️ "Estoy en Kiev, no me escondo y no le tengo miedo a nadie": el mensaje de Volodimir Zelenski a Vladimir Putin https://t.co/558RSlm8qm pic.twitter.com/s33amnp9dV — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 8, 2022

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, apareció anoche por primera vez en su despacho, desde donde grabó un vídeo para demostrar de nuevo que se encuentra en Kiev para dirigir, “sin miedo a nadie”, la defensa del país contra la ofensiva militar rusa.

En el vídeo nocturno, que comienza con un plano que muestra por la ventana el barrio gubernamental, Zelenski afirmó: “Esta es la noche de Kiev. Lunes por la noche en el duodécimo día de nuestra lucha, nuestra defensa”. “Todos estamos aquí, todos estamos trabajando. Todos están donde deben estar. Yo estoy en Kiev, mi equipo me acompaña”, recalcó.

“Estoy aquí, permanezco en Kiev. En la calle Bankova. No me escondo. Y no tengo miedo a nadie. (Estaré aquí) el tiempo que haga falta para ganar esta guerra patriótica”, añadió el gobernante ucraniano.

07:30 h

La “reina de las barras asimétricas”, defensora de la guerra, ya provocó un gran revuelo al afirmar que el coronavirus era un “castigo de Dios” por el maltrato de Occidente a Rusia

07:00 h

Zelenski retira a los soldados ucranianos de las misiones de paz

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, decidió hoy retirar a las fuerzas de paz ucranianas de todas las misiones del mundo para que puedan sumarse a la defensa del país contra la ofensiva militar rusa. La Rada Suprema (Parlamento) colgó en su cuenta oficial de Telegram el documento en el que el mandatario ucraniano ordena esta medida. “Zelenski decidió llamar a las fuerzas de paz ucranianas de todas las misiones del mundo. El objetivo es participar en la protección de la soberanía e integridad territorial del Estado”, explicó el Legislativo.

Según la página de la representación permanente de Ucrania en la ONU, el país contribuye desde 1992 a las misiones de paz de la ONU.

06:30 h

Ucrania dice que el ritmo de avance de las tropas rusas se ha ralentizado

Rusia continuó hoy su ofensiva militar en el norte, sur y este de Ucrania, pero el ritmo del avance se ha ralentizado, señaló el Mando General de las Fuerzas Armadas ucraniano en su primer parte de la décima tercera jornada de la guerra.

“El oponente continúa la operación ofensiva pero el ritmo de avance de sus tropas se ha ralentizado significativamente”, escribió en su cuenta oficial de Facebook. “Las fuerzas ucranianas continúan realizando una operación de defensa dentro de las zonas operacionales sur, este y norte”, añadió.

El Mando General de las Fuerzas Armadas se refirió especialmente a la defensa de Chernígov (norte) en dirección de Seversky, de Kiev en las afueras, Sumy (noreste) y a los suburbios de Mykolaiv (sur), situada entre Jersón y la ciudad portuaria de Odesa.

En otras áreas, se desarrolla un “operativo de estabilización”, añadió. En las provincias de Járkov (este), Sumy, Chernígov y Kiev hay robos, violencia contra los residentes locales, incautaciones de viviendas, el uso de hangares agrícolas para estacionar equipos militares, denunció el Mando General de las Fuerzas Armadas.

En los territorios de las regiones de Jersón y Mykolaiv, que están ocupados por los rusos, admitió, las tropas rusas “utilizan unidades de lucha psicológica para influir en la población local”.

06:00 h

Al menos diez muertos, entre ellos niños, en la ciudad ucraniana de Sumy por bombardeos rusos

Varias casas han sido destruidas por bombardeos rusos en la madrugada de este lunes en el centro de la ciudad de Sumy dejando al menos diez muertos, entre ellos niños, según ha confirmado el jefe de la administración estatal regional de Sumy, Dimitro Zhivitskii. “Ha sido completamente borrado de la faz de la tierra. Estas son casas particulares. Lamentablemente, hay víctimas. Entre ellos hay niños”, ha dicho, según han confirmado las agencias de noticias ucranianas Ukrinform y Unian.

05:00 h

Las tropas de Putin intensifican el bombardeo sobre Irpin, a las afueras de Kiev, pero apenas han avanzado durante el fin de semana

04:30 h

Reino Unido insta ante el Consejo de Seguridad de la ONU a Rusia a rendir “cuentas por sus acciones”

Reino Unido ha instado este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU a Rusia a rendir “cuentas por sus acciones” y ha asegurado que investigará las “violaciones de Derecho Internacional” perpetradas por Rusia.

“Haremos que Rusia rinda cuentas por sus acciones e investigaremos a fondo las denuncias de crímenes de guerra y violaciones del Derecho Internacional”, ha señalado la embajadora británica ante Naciones Unidas, Barbara Woodward, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación humanitaria en Ucrania.

Tras recordar que la crisis humanitaria en Ucrania ya ha dejado más de 1,7 millones de refugiados y que la ONU espera que esto aumente a 4 millones en las próximas semanas, Woodward ha enfatizado que “lo que el pueblo ucraniano realmente necesita es el fin de esta invasión”.

04:00 h

03:00 h

EE UU asegura ante el Consejo de Seguridad que Putin tiene un plan para “destruir y aterrorizar” Ucrania

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha asegurado ante el Consejo de Seguridad que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene un plan para “destruir y aterrorizar” a Ucrania y ha asegurado que el mundo tiene que estar preparado para “un camino muy largo y muy difícil”.

“Hemos visto imágenes de ancianos huyendo, una mujer muerta en su silla de ruedas, niños muriendo en los brazos de sus madres y una mujer que es llevada desangrada al hospital. Estas son las imágenes que vemos a diario de lo que sucede sobre el terreno en Ucrania”, ha detallado Thomas-Greenfield.

En este sentido, ha denunciado que “la guerra del presidente Putin contra Ucrania está aumentando” el coste humanitario, especialmente para los niños pequeños, que “han quedado gravemente traumatizados por la violencia y la destrucción”.

02:00 h

Ucrania dice que ha muerto un general ruso

Un general ruso murió en los combates en torno a Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, que las fuerzas rusas han estado tratando de tomar desde que comenzó la invasión, dijo la agencia de inteligencia militar de Ucrania.

Lo identificó como el general de división Vitaly Gerasimov, de 45 años, y dijo que había luchado con las fuerzas rusas en Siria y Chechenia y había participado en la toma de Crimea en 2014.