Pedri dice adiós a la temporada

El futbolista del Barcelona Pedro González ‘Pedri’ padece una rotura en el bíceps femoral del muslo izquierdo que sufrió en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa contra el Eintracht Fráncfort en el Camp Nou (2-3), según informó este viernes el club azulgrana en un comunicado.

[COMUNICADO MÉDICO]



Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que el jugador del primer equipo Pedri tiene una ruptura en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/5ICvJdzbKU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 15, 2022

Pedri se resintió de las molestias en los últimos compases del primer tiempo y fue sustituido tras el descanso por Frenkie de Jong en un partido en el que el equipo azulgrana quedó apeado de la segunda competición continental.

Adiós a los que queda de Liga

Tras las pruebas realizadas este viernes, los servicios médicos dieron a conocer el alcance de la lesión, si bien no especifican el tiempo de baja. No obstante, el centrocampista canario podría perderse los ocho partidos que quedan para que finalice el campeonato de liga, teniendo en cuenta que padece una rotura muscular.

El internacional español, que se perdió el primer tramo de la temporada por una lesión muscular en los cuádriceps del muslo izquierdo, es un jugador clave en los esquemas de Xavi Hernández.

El calendario que le queda al Barcelona es: Cádiz (casa), R. Sociedad (fuera), Rayo (casa, el aplazado), Mallorca (c), Betis (f), Celta (c), Getafe (f) y Villarreal (c). Encadenar una serie de tropiezos ahora, y no digamos no lograr la plaza Champions, haría complicado el comienzo de la próxima temporada, que es donde realmente el Barcelona, con su técnico a la cabeza, ya no tendrá excusas para volver a pelear de tú a tú con los mejores.