Carlos Sainz estrena renovación con accidente

“Ha sido una pena, porque rápido iba, durante toda la sesión y también en el primer entrenamiento libre, en mojado”, explicó el piloto madrileño, de 27 años, recién renovado hasta 2024 con la ‘Scuderia’; que, a pesar del percance -que provocó una bandera roja pero que se produjo antes de que comenzase a llover, por lo que mantuvo el segundo tiempo de la ronda-, saldrá décimo este sábado en la prueba esprint.

“No sé bien el motivo del accidente, sólo sé que sabíamos que iba a llover pronto, por lo que había que apretar, pero también me hubiesen sobrado algunas décimas. Ha sido una pena, no me queda más que pedir disculpas al equipo”, declaró Sainz al canal de televisión Dazn este viernes en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola.

“Pero aún queda el esprint y la carrera. Mañana no queda otra que intentar remontar todo lo posible para salir lo más adelante que se pueda el domingo”, indicó Sainz este viernes en Imola. EFENo ha tenido suerte el piloto español hoy en la sesión de clasificación del Gran Premio de Emilia Romagna en Italia, delante de los tifosi de Ferrari. Este fin de semana hay clasificación sprint (carrera corta el sábado para determinar la posición en parrilla de salida del domingo) y hoy viernes se disputó la clasificación para establecer el orden de salida. Sainz rodaba con los mejores con unas condiciones de pista complicadas con lluvia intermitente. En la Q2, cuando ya había hecho un tiempo que le aseguraba el pase a la fase final, el español sufrió un pequeño accidente que le impidió disputar la ronda final debido a la rotura de la suspensión. Ferrari anunció ayer su renovación por dos años más hasta final de 2024. El español no es un piloto que se defina por sus errores, todo lo contrario. Mañana tendrá la oportunidad de remontar y mejorar su posición en parrilla de salida de la carrera del domingo.

¡QUÉ LÁSTIMA! 😱😱😱@Carlossainz55 sufrió un accidente en la Q2 y se queda sin poder luchar por la pole cuando iba volando... 🥶#ImolaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/6Ky7ZPdfDX — DAZN España (@DAZN_ES) April 22, 2022

“Ha sido una pena, porque rápido iba, durante toda la sesión y también en el primer entrenamiento libre, en mojado”, explicó el piloto madrileño, de 27 años, recién renovado hasta 2024 con la ‘Scuderia’; que, a pesar del percance -que provocó una bandera roja pero que se produjo antes de que comenzase a llover, por lo que mantuvo el segundo tiempo de la ronda-, saldrá décimo este sábado en la prueba esprint. “No sé bien el motivo del accidente, sólo sé que sabíamos que iba a llover pronto, por lo que había que apretar, pero también me hubiesen sobrado algunas décimas. Ha sido una pena, no me queda más que pedir disculpas al equipo”, declaró Sainz al canal de televisión Dazn este viernes en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola. “Pero aún queda el esprint y la carrera. Mañana no queda otra que intentar remontar todo lo posible para salir lo más adelante que se pueda el domingo”, indicó Sainz este viernes en Imola.

Verstappen arrancará mañana primero por delante de Leclerc, Norris, Magnussen, Alonso, Ricciardo, Pérez, Bottas, Vettel y Sainz.