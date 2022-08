Kyrgios, contra un español de nuevo: su respuesta de mal gusto a la victoria de Pablo Carreño en Cincinnati

Pablo Carreño ha ganado su primer Masters 1000 en Montreal y no podía ser más feliz: “Es una sensación increíble, la verdad. He trabajado muy, muy duro a lo largo de toda mi carrera para estar por fin aquí. Ha sido realmente difícil, pero creo que he firmado una semana increíble, jugando a un nivel muy alto y con una actitud positiva todo el rato”, aseguró el tenista español después de su triunfo. No podía aguantar la emoción: “Este no es mi primer título, pero seguro que es el más importante. Es un Masters 1000, ganar este tipo de títulos es genial. Este año no había tenido buenos resultados, pero por fin puedo decir que tengo este trofeo, y es muy importante. Es difícil compararlo con los Juegos, porque los Juegos Olímpicos son los Juegos Olímpicos. Fue una medalla de bronce, no gané el título como hoy, pero le gané a Medvedev, y vencer a Djokovic para ser bronce es probablemente el momento más emocionante de toda mi carrera”, comparaba el español.

El caso es que la felicidad de Carreño llegó Nick Kyrgios. Hace tiempo que el australiano se rió del tenista español asegurando que si no existiese la tierra batida el tipo no se habría acercado ni a los 50 mejores del mundo” y hubo un usuario de la redes sociales que decidió que Kyrgios tenía que recordar esa frase, por si la había olvidado. Más que la frase, lo que le echó en cara fue que Carreño y ha ganado un Masters 1.000 y Kyrgios aún no. El australiano, que no deja pasar una si puede hacer un poco de ruido respondió sacando pecho al buscar una estadística que sí que le es muy favorable: en enfrentamientos directos le ha ganado los tres partidos que ha disputado contra el español, de ahí la frase con la que respondió: “Nada, estoy bien, nuestro cara a cara es de risa”. Una respuesta que dice muy poco de Kyrgios, porque Carreño no le ha echado nada en cara y podía alegrarse por su victoria en vez de responder así.

📸 Nick Kyrgios, about Pablo Carreño Busta, September 2020.



Carreño Busta on hard courts, now

M1000 🏆: 1

Slam semis: 2



Kyrgios on hard courts, now

M1000 🏆: 0

Slam semis: 0



Karma 😬 pic.twitter.com/jxRGi6e1cZ — We Are Tennis (@WeAreTennis) August 15, 2022

Lo bueno es que Carreño no necesita ya palabras ajenas para creer en él. “La victoria en Cincinnati no solo es muy importante de cara a las US Open Series, sino también para el resto de la temporada. Me he hecho con 1,000 puntos. He ganado un título muy importante. Mi tenis durante toda la semana ha sido de un nivel muy alto”, aseguraba el español.

Ambos, Carreño y Kyrgios aún tienen que disputar el US Open. Kyrgios además, ya no va a jugar con Australia la Copa Davis, que estará lideradoaen Hamburgo por Alex de Miñaur, y se completará con Thanasi Kokkinakis, Matt Ebden y Max Purcell.

Australia jugará en el grupo C ante Alemania, Francia y Bélgica en el majestuoso Am Rothenbaum de Hamburgo, del 13 al 18 de septiembre, después del Abierto de Estados Unidos, y definitivamente, según anunció hoy la Federación oceánica, no estará el subcampeón de Wimbledon.

“Hubiera sido genial tener a Nick (Kyrgios) en el equipo, pero desafortunadamente no está disponible para esta eliminatoria”, indicó el capitán ‘aussie’, Lleyton Hewitt, quien reconoció que espera que De Miñaur “lidere al equipo en Hamburgo”, donde se jugará una fase de grupos que, a su juicio, “siempre es muy dura, pero el objetivo es la clasificación para los cuartos de final”.

De Miñaur, de 23 años, se encuentra clasificado en el vigésimo puesto del ránking ATP, ganó sus dos partidos individuales en la ronda anterior ante Hungría y en agosto ha logrado en Atlanta su sexto título del circuito.

Kokkinakis, de 26 años, ganó este año en Adelaida y en dobles en el Abierto de Australia y en Atlanta, mientras que Ebden y Purcell se impusieron en el cuadro de dobles en Wimbledon. Este último debutará en la Copa Davis.

Alexei Popyrin y Jason Kubler, 76 y 118, respectivamente, completarán el equipo en Alemania.