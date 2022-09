Verstappen, invencible en casa de Ferrari con final polémico

No fue el final esperado para Ferrari y los miles de “tifosi” que llenaban el Autódromo de Monza. Su ídolo, Charles Leclerc, salía desde la “pole” a la espera del ataque de su máximo rival, Max Verstappen, que partía desde la séptima plaza y debía remontar. El holandés no tardó demasiado en acercarse. El Red Bull no tenía la velocidad punta del Ferrari en las largas rectas del trazado italiano, pero “volaba” en las pocas curvas tiene el circuito. Y así fue. El ritmo del coche energético fue increíble y, poco a poco, Verstappen se fue acercan al Ferrari. Los dos optaron por estrategias distintas en las paradas en boxes, sobre todo, porque una neutralización trastocó los planes tácticos de Ferrari. Los dos pilotos no se encontraron en la pista. Leclerc arriesgó, paró, puso neumáticos medios, bajó a la segunda plaza y se lanzó a la caza y captura de Verstappen. Pero la realidad es tozuda y el ritmo del vigente campeón fue implacable. El Ferrari apenas recortó unos pocos segundos y fue incapaz de reducir la distancia. Sin embargo, tuvo una última oportunidad que finalmente no llegó a producirse. El motor del McLaren de Ricciardo dijo basta a falta de cuatro giros para el final, quedó parado en un lugar peligroso y la dirección de carrera neutralizó la prueba para extraer el coche. Los favoritos pasaron por boxes y todos esperaban que la carrera se relanzara, al menos una vuelta con los coches reagrupado y Verstappen y Leclerc jugándose la victoria a una sola carta. Incomprensiblemente, los comisarios de la pista italiana, que son de los mejores, fueron incapaces de retirar el coche a tiempo y la dirección de carrera no se la quiso jugar a pesar de que la pista quedó “limpia” una vuelta y media antes de completar las 53 programadas. El director de carrera tardó demasiado en “parar” la carrera, se desconoce si la grúa tardó más de la cuenta o si el coche quedó en modo “peligro” con las baterías del sistema eléctrico conectadas, algo que impide a los comisarios actuar con mayor rapidez. Todo lo contrario de lo que pasó en Abu Dabi 2021, una decisión que dio a Verstappen el título.

"Si los comisarios son Tiffosi, deberían levantarlo a pulso" 😂 La frase de @tonicuque lo define muy bien

La carrera terminó con los coches neutralizados y la sensación de que la FIA había dejado a millones de espectadores sin un final que se presumía emocionante. La seguridad, como debe ser, imperó a pesar de que el coche de Ricciardo había sido ya retirado. La sensación es que se actuó tarde. Eso sí, la victoria de Verstappen fue inapelable.

El otro gran protagonista de la carrera fue la remontada de Carlos Sainz, que arrancó desde la 18ª posición y fue capaz de alcanzar la cuarta posición. El podio era posible pero la neutralización final lo impidió.

Por su parte, Fernando Alonso debió retirarse con problemas en la unidad de potencia.