El ejercicio que adelgaza y reduce hasta un 70% el riesgo de infarto: bastan 10 minutos al día

La actividad física regular es fundamental para prevenir y ayudar a manejar las cardiopatías, la diabetes de tipo 2 y el cáncer, así como para reducir los síntomas de la depresión y la ansiedad, disminuir el deterioro cognitivo, mejorar la memoria y potenciar la salud cerebral. Las estadísticas de la OMS muestran que uno de cada cuatro adultos y cuatro de cada cinco adolescentes no realizan suficiente actividad física lo que se ve reflejado en nuestra calidad de vida.

Las nuevas directrices recomiendan por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

La ciencia también ha logrado medir también el tiempo que necesitamos para que nuestro entrenamiento se traduzca en una pérdida de peso. Un estudio realizado a hombres y mujeres con sobrepeso revela que el ejercicio puede ayudarnos a bajar de peso, en parte al remodelar las hormonas del apetito; sin embargo, el estudio sugiere que, para que funcione, hay que fijar un tiempo mínimo para quemar al menos 3.000 calorías a la semana. En el estudio, ha logrado resolver la ecuación tiempo-efectividad y se establece que debemos ejercitarnos seis días a la semana durante una hora o unos 300 minutos a la semana.

El mejor ejercicio para vivir más

Pero además, una investigación ha logrado establecer que ejercicio es nuestro mejor aliado para la salud cardiovascular: levantar pesas. Un grupo de investigadores de la Universidad de Iowa (EE.UU.) ha descubierto que hacer dos ejercicios de press banca, de tan solo cinco minutos cada uno, con una frecuencia de una, dos, o tres veces a la semana, podría ayudar a reducir entre un 40% y un 70% el riesgo de tener un ictus o un infarto de miocardio.

Así lo demuestra una investigación publicada en la revista Medicine and Science in Sports and Exercise, contó con la participación de 12.591 adultos con una media de edad de 47 años, a los que se les hizo un control médico durante un promedio de cinco a 10 años. D.C Lee, principal autor del estudio, analizó junto a sus compañeros la asociación existente entre los ejercicios de resistencia, como el levantamiento de pesas, y las probabilidades de sufrir un ictus o un ataque al corazón, así como las de desarrollar hipercolesterolemia y diabetes.

Los resultados revelaron que entrenar la fuerza con pesas durante menos de una hora semanal reducía un 29% el riesgo de desarrollar síndrome metabólico, uno de los responsables de la aparición de la diabetes. Además, la probabilidad de desarrollar hipercolesterolemia disminuyó un 32%, todo ello sin necesidad de hacer ejercicios aeróbicos, como correr o caminar. Al mismo, tiempo demostraron que contribuye a la quema de grasas, lo que favorece la prevención de la obesidad.

Otra investigación reciente llevada a cabo por el British Journal of Sports Medicine (BJSM) verificó que existe una forma de alargar la vida haciendo ejercicio. Concretamente este aumento es de un 22%. Así, gracias a las conclusiones de este trabajo se ha podido establecer el ejercicio de pesas o levantamiento de peso como el mejor para alargar la vida.