Ainhize Belar, la joven escaladora española que ha roto todos los récords

A pesar de su corta edad, Ainhize Belar ya puede presumir de haberse convertido en la primera deportista en la historia de España en encadenar una vía de dificultad 9a+ en roca. Un logro que ha conseguido con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación, lo que le ha llevado ya a formar parte de la historia de la escalada española. A pesar de haber cosechado este gran éxito a su corta edad, la joven deportista vizcaína parece tener los pies bien asentados sobre la tierra, y por el momento no quiere ni pensar en la posibilidad de llegar a los Juegos Olímpicos.

Ainhize Belar ha conseguido romper este récord con tan solo 18 años de edad. Su constante trabajo, y su motivación por mejorar como escaladora día a día le han llevado hasta lo más alto de la historia de la escalada en España. Ahora, tras haber logrado encadenar ya una vía de dificultad 9a+ en roca, la joven promesa española sólo piensa en el siguiente paso: ir a por una vía de dificultad 9b, algo que tan sólo han logrado cinco mujeres a lo largo de la historia.

Dificultad añadida en este nuevo récord de España

El hecho de conseguir encadenar esta vía de dificultad 9a+ en roca no ha sido el único reto al que ha tenido que enfrentarse Ainhize Belar. Y es que, a sus 18 años de edad, esta joven escaladora española mide tan solo 1,57 metros de altura. Una dificultad añadida que ella misma ha explicado así: “Al final si no llegas tienes que buscar otras maneras que no se han hecho hasta ahora”, ha comentado en una entrevista para RTVE. Y es que, su corta estatura hace que a veces le “cueste bastante encontrar las maneras de resolver los pasos”.

La joven escaladora española ha confesado que el tamaño supone “otro reto más para ella”, aunque sin duda ha sabido como sobreponerse a este pequeño inconveniente en su deporte. La escalada es uno de los deportes más físicos del mundo; y a pesar de los numerosos retos a los que ha tenido que enfrentarse a su corta edad, Ainhize Belar ya puede presumir de ser la primera mujer en España en lograr encadenar una vía de dificultad 9a+ en roca.

Ainhize Belar hace historia desde casa

Ainhize Belar ha conseguido superar este gran reto escalando las paredes de las montañas en su tierra natal. La joven escaladora nació en el año 2006 en el municipio de Achondo, situado en la provincia de Vizcaya. Su padre fue el encargado de inculcarle la pasión con la que hoy en día disfruta de la escalada. Un deporte de moda que la joven promesa española lleva practicando desde que lo descubriera por primera vez con 8 años gracias a una excursión extraescolar. A los 14 años de edad consiguió encadenar su primer 8c, y antes de cumplir la mayoría de edad también logró alcanzar el noveno grado tras encadenar su primer 9a en Begi Puntuan, una conocida y difícil vía situada en el municipio navarro de Echauri.

Diez años más tarde, y tras mucho esfuerzo y dedicación personal, la escaladora vizcaína ya ha conseguido llegar a lo más alto de este deporte en nuestro país. Belar afirma “estar muy contenta” con los resultados obtenidos, ya que son el “fruto de todo el trabajo que hay detrás”. Sus 18 años de edad hacen que esta joven promesa de la escalada española no se conforme con este gran logro, ya que afirma tener aún “mucha motivación para seguir”. Aunque por el momento, esta ambición no parece que vaya a llevarle hasta los Juegos Olímpicos, ya que según la propia Ainhize Belar “no es el objetivo ahora”.