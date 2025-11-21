Aleksandre Topuria vs Bekzat Almakhan, UFC Qatar: horario y dónde ver por TV y online el regreso del hispano-georgiano

Aleksandre Topuria (6-1) está de regreso. Después de varios meses de inactividad tras ganar su primer combate dentro de la UFC, el hispano-georgiano volverá a subirse al octágono de la compañía para seguir escalando puestos dentro del peso gallo.

'El Conquistador' venció de forma clara en su debut ante Colby Thicknesse el pasado mes de febrero y quiere hacer lo propio este fin de semana en Qatar. Su rival, Bekzat Almakhan (12-2), llega al combate en una situación muy parecida a la de Aleksandre, por lo que se espera una gran pelea.

Con 10 victorias de 12 por la vía del KO, el luchador kazajo se presenta como el rival más exigente de la carrera del hispano-georgiano. Aún así, Aleksandre tratará de imponer su estilo de lucha para llevarse una victoria que podría colocarle muy cerca de los rankings.

Además, contará con la ayuda en su esquina de su hermano Ilia Topuria, que siempre está presente. Ambos luchadores son un apoyo durante sus combates, y esta vez no será menos. Ilia ya se encuentra en Qatar junto a su hermano preparando los últimos detalles del pleito.

Aleksandre cumple con el peso

Tras una semana de recorte, el hispano-georgiano ha cumplido con la báscula esta misma mañana registrando las 135,5 libras, por lo que la pelea ya es oficial. Un Aleksandre que se ha visto en muy buena forma física y que estará en plenas condiciones para dejar todo en el octágono.

El 'plan' de Aleksandre Topuria para el combate

El combate se presenta como uno de los mejores de la noche. Dos peleadores que buscan la gloria en las 135 libras, siendo dos prospectos claros de la división. Sin embargo, el hispano-georgiano asegura que cuenta con lo suficiente para vencer al kazajo.

En una entrevista para el Diario Sport, Aleksandre declara que saldrá al octágono con la idea de imponer su juego. " Yo estaré preparado para cualquier cosa, pero yo no pienso entrar dentro de la jaula y defenderme. Yo pienso entrar dentro de la jaula y hacer que él se sienta presionado en todo momento y que él tenga que sobrevivir, no yo".

Y es que durante toda su preparación, la idea ha sido potenciar todos los aspectos positivos más que en centrarse en contrarrestar los de su rival. "El trabajo siempre es el mismo. Es buscar no qué es lo que hace él, sino en qué soy bueno. En qué soy bueno de verdad. Qué es lo que yo puedo hacer para que no él, nadie pueda hacer nada contra eso. Y en eso me enfoco", declaraba.

Horario y dónde ver TV online

La pelea que enfrenta a Aleksandre Topuria contra Bekzat Almakhan del UFC Qatar se sitúa en la cartelera preliminar de este sábado 22 de noviembre. Las peleas preliminares comenzarán a partir de las 16:00 horas (horario peninsular) y será alrededor de las 17:30 horas (horario peninsular) cuando se podrá disfrutar del combate del hispano-georgiano. Por otro lado, la cartelera estelar dará comienzo a las 19:00 horas (horario peninsular).

El evento se podrá ver en directo online en streaming en el canal 2 de Eurosport y a través de la plataforma HBO Max. Otra opción para seguir todos los combates es comprar el UFC Fight Pass, disponible en la app de la UFC.

Cartelera completa

Estelares

Arman Tsarukyan vs Dan Hooker

Belal Muhammad vs Ian Machado Garry

Volkan Oezdemir vs Alonzo Menifield

Jack Hermansson vs Myktybek Orolbai

Serghei Spivac vs Shamil Gaziev

Alex Perez vs Asu Almabayev

Preliminares

Bogdan Grad vs Luke Riley

Abdulrakhman Yakhyaev vs Rafael Cerqueira

Tagir Ulanbekov vs Kyoji Horiguchi

Bekzat Almakhan vs Aleksandre Topuria

Ismail Naurdiev vs Ryan Loder

Nurullo Aliev vs Shem Rock

Nicolas Dalby vs Saygid Izagakhmaev