Aleksandre Topuria, preparado para superar una nueva prueba en la UFC: "Pienso entrar dentro de la jaula y que él tenga que sobrevivir"

Este fin de semana, las MMA españolas tienen una nueva cita. El apellido 'Topuria' estará presente en una nueva cartelera de la UFC. Esta vez no será Ilia, el cual logró consagrarse como campeón del peso ligero, sino que será su hermano mayor Aleksandre (6-1) el que buscará avanzar en la división del peso gallo.

El sábado 22 de noviembre el hispano-georgiano volverá a subirse a la jaula para enfrentarse a Bekzat Almakhan (12-2) en el UFC Qatar, en el que será su segundo combate dentro de la mayor compañía de artes marciales mixtas del planeta.

Tras una gran victoria en su debut el pasado mes de febrero contra Colby Thicknesse, Aleksandre pondrá a pruebas sus habilidades ante un rival duro de roer, con gran poder de KO. El kazajo se presenta como el mayor reto en la carrera del hispano-georgiano, pero nada que no pueda superar.

Y es que 'El Conquistador', apodo con el que es conocido el hermano mayor de los Topuria, llega a Qatar ante la mejor condición física de su carrera. Así lo ha confirmado en varias entrevistas a falta de pocos días de que se produzca el combate. Además, se ha mostrado muy confiado en sus habilidades, asegurando que impondrá su nivel desde el principio.

El 'plan' de Aleksandre Topuria

El combate se presenta como uno de los mejores de la noche. Dos peleadores que buscan la gloria en las 135 libras, siendo dos prospectos claros de la división. Sin embargo, el hispano-georgiano asegura que cuenta con lo suficiente para vencer al kazajo.

En una entrevista para el Diario Sport, Aleksandre declara que saldrá al octágono con la idea de imponer su juego. " Yo estaré preparado para cualquier cosa, pero yo no pienso entrar dentro de la jaula y defenderme. Yo pienso entrar dentro de la jaula y hacer que él se sienta presionado en todo momento y que él tenga que sobrevivir, no yo".

Y es que durante toda su preparación, la idea ha sido potenciar todos los aspectos positivos más que en centrarse en contrarrestar los de su rival. "El trabajo siempre es el mismo. Es buscar no qué es lo que hace él, sino en qué soy bueno. En qué soy bueno de verdad. Qué es lo que yo puedo hacer para que no él, nadie pueda hacer nada contra eso. Y en eso me enfoco, declaraba.

¿Qué supondría una victoria este fin de semana?

A pesar de que es la segunda pelea de Aleksandre Topuria en la UFC, se trata de un enfrentamiento clave para seguir escalando posiciones en el ranking del peso gallo. Sin embargo, 'El Conquistador' no piensa en cuáles serían las consecuencias de una victoria este fin de semana.

"Una victoria como esta sería algo muy bueno. Ahora, a nivel ranking y todo eso, sinceramente nunca he entendido cómo se hace esto de los rankings... vamos a ver, es que no sé qué es lo que puede pasar. En un par de victorias yo creo que sí nos pueden meter en Top 15, pero primero hay que pasar por aquí. Por lo tanto, estamos enfocados al 100 % en esto", confirmaba para el Diario Sport.

La predicción de Ilia Topuria

El combate parece una prueba de fuego para Aleksandre Topuria. Su rival posee una derrota y una victoria dentro de la promotora, pero su nivel es de élite, por lo que el pleito puede parecer complicado. Así lo ha señaló el propio Ilia Topuria hace unos meses, asegurando que se trata de un rival a respetar.

"Es un combate que de cara al público parece muy complicado. Es un rival a respetar y a tener en cuenta", aseguraba el campeón del peso ligero tras WOW 22.

A pesar de las dificultades, Ilia se mostró confiado en el potencial de su hermano para hacerse con la victoria. "No tengo ninguna duda de las habilidades de mi hermano. Estoy seguro de que lo finalizará en el primer asalto. Lo veo muy preparado", confirmaba.

El peligro de Bekzat Almakhan

Es la pelea más exigente para Aleksandre hasta la fecha, puesto que el kazajo ya ha debutado en la UFC y posee un gran historial a sus espaldas. Con un total de 12 victorias y dos derrotas, Almakhan se postula como una gran amenaza.

Se trata de un luchador muy agresivo, con un buen pateo y con un gran poder de finalización. De sus 12 victorias, 10 han sido por la vía del nocaut, una por sumisión y otra por decisión. Su estilo de pelea se basa en comenzar desde el primer asalto presionando a su rival, exigiendo una intensidad muy elevada desde el principio.

Tan solo lleva dos combates dentro de la UFC, de los cuales uno acabó en victoria y otro en derrota. Sin embargo, la estadística engaña. Su único tropiezo fue en su debut ante Umar Nurmagomedov, uno de los mejores luchadores del peso gallo. Cayó por decisión, y en su siguiente combate fue capaz de noquear a su rival en tan solo un minuto.

A pesar de todas sus fortalezas, también existen puntos débiles. Y es que en su primer combate, Umar Nurmagomedov logró derribar en varias ocasiones a Almakhan, lo que deja claro que ese es uno de los puntos flacos.

A ello se suma que Aleksandre Topuria es un especialista en el control y en los derribos. Así se vio en su primer combate dentro de la UFC, y se espera que sea algo parecido en este segundo.