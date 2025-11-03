El rival de Aleksandre Topuria ataca y abre la polémica: "El hype se debe a que él es el hermano de Ilia"

Entra el mes de noviembre y cada vez faltan menos días para ver regresar a Aleksandre Topuria. El hispano-georgiano disputará su segundo combate dentro de la UFC después de vencer de forma convincente en su debut el pasado mes de febrero ante Colby Thicknesse.

Sin embargo, esta vez el desafío es mayúsculo. El próximo 22 de noviembre Aleksandre (6-1) se enfrentará a Bekzat Almakhan (12-2) en un combate que promete ser uno de los mejores de la noche. El UFC Catar acogerá un evento donde se enfrentarán dos de los prospectos del peso gallo.

Aún faltan varios días para que ambos luchadores se suban a la jaula de la UFC, pero parece que el combate ya ha comenzado. Y es que el kazajo ha realizado unas declaraciones calentando el ambiente antes de que llegue el día.

Almakhan acusa a Aleksandre de ser famoso por ser hermano de Ilia

El 22 de noviembre saltará chispas en Catar. Aleksandre Topuria deberá medirse a un gran rival que no le pondrá las cosas sencillas. Sin embargo, el hispano-georgiano podría encontrar una aliciente de motivación para esta pelea tras las últimas palabras del kazajo.

En una entrevista para Marca, Bekzat Almakhan ha mostrado su respeto para la familia Topuria, pero ha lanzado un dardo que no gustará nada. "Respeto a Topuria y a su hermano, pero creo que la mayoría del hype se debe simplemente a que Aleksandre es el hermano de Ilia", ha declarado.

Parece que el duelo se empieza a poner picante después de estas declaraciones, que sin duda servirán como motivación y como forma de callar bocas. Aún así, el kazajo no se confía y afirma que está entrenando al máximo para llegar preparado al combate. "Aleksandre es uno de los oponentes más fuertes de mi carrera, pero no diría que es el más difícil. En la pelea contra Umar mi preparación fue muy limitada, llegué en corto aviso… Pero para esta pelea me estoy preparando con todo lo que tengo", ha asegurado en la entrevista.

Bekzat Almakhan, un hueso duro de roer

A pesar de no estar rankeado, Bekzat Almakhan resulta una prueba muy peligrosa para Aleksandre. Y es que su historial de 12 victorias y 2 derrotas da mucho de qué hablar. Tan solo lleva dos combates en la UFC, uno acabó en victoria y otro en derrota. No obstante, esta derrota se produjo en su estreno y fue ante Umar Nurmagomedov, uno de los peleadores más peligrosos de la división. En este caso, el combate acabó en la decisión de los jueces, mientras que en su segundo combate pudo finalizar en un minuto.

Se trata de un luchador muy agresivo, con un buen pateo y con un gran poder de finalización. De sus 12 victorias, 10 han sido por la vía del nocaut, una por sumisión y otra por decisión, lo que muestra el poder que tiene en sus manos.

Sin duda, una prueba de fuego para el hispano-georgiano, que busca hacerse un hueco en el peso gallo y aspirar a lo más alto.

El top 15: el objetivo más inmediato de Aleksandre

Después de nueve meses de espera, Aleksandre está de vuelta. A pesar de que su intención en un primer momento era regresar a finales de verano, el hispano-georgiano ha tardado al más de la cuenta en volver.

Pero lo hace por todo lo alto. Se trata de un combate complejo pero que podría darle un gran empujón dentro de los rankings. De lograr la victoria, Aleksandre comenzaría a asomarse al top 15 de la división del peso gallo. Es el objetivo más a corto plazo de Aleksandre, que pretende llegar a esta situación para enfrentarse a peleadores de mayor calado y seguir escalando posiciones hasta alcanzar una hipotética oportunidad por el cinturón.

Además, Ilia Topuria estará presente en su esquina, al igual que lo está durante su campamento de preparación. Ambos hermanos se ayudan mutuamente antes de sus respectivos combates, por lo que será una ayuda extra para poder vencer en su segundo combate dentro de la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo.