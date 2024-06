Alonso pone una nueva fecha para volver a ser campeón del mundo

Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno y una de las grandes figuras de la historia del deporte español, volverá a ser una de las grandes atracciones el fin de semana durante el Gran Premio de España, el décimo del Mundial, que se disputa en el circuito de Montmelo (Barcelona). Alonso detalla en una entrevista con Efe cómo es su relación con el actual dominador de la F-1, el neerlandés Max Verstappen; afirma que a los 50 ya no estará en la categoría reina, pero que espera seguir compitiendo; y no descarta que dentro de dos temporadas pueda luchar de nuevo por el título.

Ha coincidido con muchos grandes campeones. ¿Se puede decir que, de entre todos ellos, el que más se le parece a usted es Max Verstappen?

Quizá sea el más parecido, sí; porque viene de un país, también, con poca tradición de F-1 como es Holanda . Tiene enganchado a todo el país: Y vemos todas las gradas naranjas, ahora, por todos los circuitos. Cuando era mi época, eran azules. Él es un tipo al que le gustan mucho las carreras, también. Y cuando acaba la carrera de F-1, coge la mochila, se va a casa y vuelve a ir al simulador; o se sube a otro coche, a un GT3... Así que es el piloto al que veo con más parecido a mi estilo de vida, sí.

Ha coincidido en pista con varios pilotos que están entre los que más títulos han logrado: el alemán Michael Schumacher y el inglés Lewis Hamilton, los dos con siete; otro alemán, Sebastian Vettel, que ganó cuatro; y ahora, con Verstappen, que va a por el cuarto. ¿Qué le parece lo mejor y lo peor de cada uno de ellos?

Es difícil decir sin conocerles de verdad. Pero como rivales han sido todos muy fuertes. Malo creo que han tenido pocas cosas. La rivalidad siempre es dura y siempre tienes algún encontronazo con ellos, en alguna carrera, a lo largo de los años. Pero son personas extraordinarias; dentro y fuera de la pista. Y luego, como pilotos, Michael era feroz, era insaciable, ¿no? Siempre buscaba algo más. Si el coche iba bien o si el coche iba mal, Michael siempre estaba ahí. Hamilton es un talento extraordinario y ha logrado resultados por encima de lo que en un principio podías esperar, porque siempre tenía un as bajo la manga. Y Verstappen... pues es la velocidad innata. Es rápido en todas las condiciones. No comete errores y es casi un piloto infalible.

El argentino Juan Manuel Fangio, el primer gran campeón de la categoría reina, ganó el tercero de sus cinco Mundiales a los 44 años. Y aún le quedaban otros dos títulos por ganar. ¿Qué le sugiere esa idea?

Que en el 2026 tengo 44 años (ríe).

Pues eso puede ser una buena señal, ¿no?

Es otra época, otra época. Creo que ahora es más difícil. Pero bueno, en la Fórmula Uno dependes en gran medida del coche y de las armas que tienes en tus manos. En 2026 hay un cambio de reglamentación. Igual, de repente, tu equipo hace un coche un poco por encima del de los demás. Y tienes la posibilidad de ganar un Mundial. La posibilidad siempre va a estar ahí y hay que luchar por ella.

A los 50 años, ¿seguirá Fernando Alonso en la F1?

No.

¿Seguro?

No, no. Seguro que no. Pero seguramente seguiré compitiendo. Me encantan las carreras. He visto (las 24 Horas de) Le Mans el pasado fin de semana, por televisión y te pica un poco el gusanillo de los recuerdos que tienes, de cuando corrí allí. Luego está el Dakar. Es una carrera apasionante, en la que hemos visto a Carlos Sainz ganándola y dominándola con sesenta y pico años. Así que ojalá que pueda seguir corriendo muchos años más.

Hubo una "Alonsomanía" a principios de siglo, cuando usted irrumpió de esa manera tan explosiva, con esas emocionantes primeras victorias, grandes actuaciones: y cuando acabó ganando sus dos títulos (2005 y 2006). Pero el año pasado hubo una suerte de "Alonsomanía 2.0", con la buena racha que firmó en su primera temporada con Aston Martin, con ocho podios, con la que enganchó a otra generación, más joven. Es otra especie de récord no material, ¿no? ¿Cómo lo vivió?

Sí. La verdad es que lo he notado. El año pasado hubo muchos nuevos aficionados que se engancharon, sí, desde 2023, cuando llegaron los resultados positivos otra vez. Y, bueno, intentamos apoyarles, intentamos darles alegrías; intentamos que estén orgullosos cada domingo, cuando estamos en pista. Y que una nueva generación descubra la Fórmula Uno, que es algo que está muy bien.

Usted no tenía absolutamente nada que demostrar, con esa trayectoria tan brillante. Pero la temporada pasada, al verse de nuevo regularmente en el podio, ¿sintió una especie de alivio; o algo parecido? Porque, en cuanto volvió tener un coche competitivo, volvió a estar arriba.

Bueno, me alegro por los míos, por los aficionados, por el equipo... pero, como dices, no tenía nada que demostrar; porque ya tenía una carrera, gracias a Dios, con muchos éxitos en la Fórmula Uno. Y en otras categorías (en un su periplo fuera de la F-1 ganó el WEC, el Mundial de Resistencia, con doble victoria en las 24 Horas de Le Mans), porque venía justo de competir en otras categorías.

Pero bueno, después de estos podios con Aston Martin, y de volver a sentirme competitivo, creo que a mucha gente también le ha alegrado eso.