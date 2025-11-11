¡Amenazan a Ilia Topuria! Un compañero de Paddy Pimblett lanza una seria advertencia al hispano-georgiano

La tensión entre Ilia Topuria y Paddy Pimblett no para de crecer. El inglés, desde que vio la posibilidad real de pelear contra el hispano-georgiano, no ha parado de cargar contra él, dedicándole más que palabras en entrevistas y redes sociales.

Sin embargo, la pelea sigue sin confirmarse y parece que las negociaciones siguen su curso. 'The Baddy' pretende que el campeón acepte la pelea, pero la realidad es que no hay ningún acuerdo por el momento.

Y en medio de todas las especulaciones, el ambiente entre ambos sigue caldeándose. Esta vez ha sido un compañero de gimnasio de Paddy Pimblett el que se ha pronunciado acerca de 'El Matador'. Y es que ante su inminente debut en la UFC, ha dejado caer la posibilidad de llegar a las manos con el 'Clan Topuria'.

Shem Rock amenaza a Topuria

El 22 de noviembre es una fecha caliente. Paddy Pimblett e Ilia Topuria coincidirán en el UFC Qatar, lo que implica que estarán a escasos metros el uno del otro. Por un lado, Ilia Topuria estará apoyando a su hermano Aleksandre, que regresa a la UFC tras debutar con victoria el pasado mes de febrero, mientras que Paddy estará en la esquina de su compañero Shem Rock, que debuta en la UFC dentro del peso ligero.

El mal ambiente entre el hispano-georgiano y el inglés es más que evidente, y parece que podría crecer dentro de unos días después de las palabras del debutante. Y es que en una entrevista para Marca, el peleador británico, compañero de Pimblett en Liverpool, ha lanzado una advertencia a los Topuria.

Al ser preguntado por la presencia del hispano-georgiano en el evento y un posible cruce en los pasillos, Shem Rock ha dejado caer la posibilidad de un enfrentamiento. "¿Sabes por qué Topuria estaba tranquilo en Londres? Porque estaba en nuestro territorio. Sabía que no podía causar problemas ahí, porque si hacíamos una llamada de teléfono habría 25 chicos fuera. No digo que eso sea lo que queramos, pero si quieres causar problemas, problemas vendrán. Él no es estúpido, es un chico inteligente, yo tampoco iría a Georgia y causaría problemas, porque no soy estúpido", afirmaba.

"Ahora vamos a estar en territorio neutral, así que tal vez habrá problemas con el equipo de Topuria, ¿quién sabe? No lo sé. Obviamente, no quiero problemas y estoy aquí para mí, estoy aquí para ganar mi pelea y eso es todo. Eso sí, también estoy para cubrir la espalda de Luke Riley y Paddy Pimblett. Si se encaran con mi equipo podrías verme aparecer con una patada voladora", declaraba el inglés.

Arman Tsarukyan también estará presente

Para colmo, Arman Tsarukyan también estará presente en el UFC Qatar del próximo 22 de noviembre. El armenio protagonizará la pelea estelar del evento, enfrentándose al australiano Dan Hooker. De vencer, entraría en las apuestas para ser un contendiente más al título del peso ligero.

Un rival que también ha tenido sus más y sus menos con Ilia Topuria y que estará a pocos metros de distancia de él. De hecho, en la última semana le ha dedicado unas palabras, deslegitimando las victorias del actual campeón.

Creo que no ha luchado contra alguien que esté verdaderamente en forma en ese momento. Peleó contra Volkanovski, que ya había sido noqueado, había pasado por mucho. Holloway, básicamente, solo pelea por dinero. Creo que si me vence a mí y a Islam, entonces sí que será uno de los mejores luchadores de todos los tiempos", declaraba en una entrevista para Championat.

Desde luego que será un día convulso, donde los tres luchadores compartirán espacio y tendrán que lidiar con la tensión que existe. Paddy Pimblett y Tsarukyan también se han dedicado malas palabras en los últimos tiempos, por lo que el evento tendrá un aliciente especial para los amantes de la UFC.