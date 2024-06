Ancelotti, el único que supera a Gento

La Decimoquinta del Real Madrid es también la sexta para cuatro jugadores. Nacho, el capitán, Carvajal, Modric y Kroos han igualado las seis Copas de Europa que ganó Paco Gento. Kroos es el único que ha conseguido una de esas seis fuera del Real Madrid. Ganó la de 2013 en el mismo escenario, en Wembley, y contra el mismo rival, el Borussia Dortmund, pero lo hizo con la camiseta del Bayern Múnich. Las cinco siguientes ya llegaron vestido de blanco.

Tres como entrenador del Real Madrid ha ganado Carlo Ancelotti, que es la única persona, aparte de Florentino Pérez, que tiene más Champions que Gento y que los cuatro jugadores que hoy le han igualado. Porque a las tres como madridista suma otras cuatro con el Milan, el equipo de su vida, con el que ganó dos como entrenador y dos como jugador a las órdenes de Arrigo Sacchi. Cuatro ha ganado con Silvio Berlusconi y tres con Florentino Pérez como presidente.

Quiso el destino que su primera Copa de Europa la ganara después de derrotar al Real Madrid con aquel histórico 5-0 que comenzó con un gol suyo desde fuera del área a Buyo, en una de esas cosas raras que hacia el exportero madridista,. que vio cómo la pelota le pasaba por encima. Entonces ya era la extensión de Arrigo Sacchi en el campo, un entrenador prematuro como demostró no mucho tiempo después. Porque no se trata sólo de tener la suerte de dirigir a buenos jugadores sino de saber qué hacer con ellos.

Ancelotti se ha enfrentado a su año más complicado en el banquillo del Real Madrid, que comenzó con las lesiones de ligamento cruzado de Courtois y de Militao y continuó con la de Alaba. Supo hacer que el equipo no se viniera abajo después de perder a los fundamentos de la defensa del equipo en las dos temporadas anteriores. Especialmente meritoria es la gestión de su portería. Después de que Lunin demostrara que es portero para el Real Madrid, él no dudó de que Courtois era su portero para la final sin que se rompiera el equilibrio del vestuario.

«Esta temporada hemos tenido muchísimos problemas, hemos perdido muchos jugadores de calidad y lo hemos superado con compromiso y sacrificio colectivo y esto es lo que ha pasado hoy. La Champions se gana con sacrificio y con calidad, una cosa sola no es suficiente. Estoy orgulloso de esta plantilla. Siempre jugamos a tope, nunca nos rendimos y en el vestuario al final de la primera parte estuvimos bastante tranquilos, los jugadores han hablado, hemos hablado del cambio de sistema juntos, no es que yo lo haya hecho solos. Estaban de acuerdo y lo hemos hecho», confesaba tras la victoria.

Ancelotti ha conseguido que todos los jugadores se sientan importantes y estén felices. La demostración es el manteo que hicieron los futbolistas después de derrotar al Borussia Dortmund. Una costumbre ya que recibió con una sonrisa y con la misma naturalidad con la que dijo en la celebración del título de Liga «quiero bailar con Eduardo Camavinga». Ancelotti ha ganado su séptima Copa de Europa tomando decisiones. No sólo conceder la portería a Courtois en la final, también cambiar el sistema sin necesidad de cambiar de jugadores en el comienzo de la segunda mitad para que el Dortmund no se sintiera tan cómodo. «No necesitaba enfadarme, necesitaba aclarar un poco las cosas. Hemos perdido muchos balones en campo contrario, no estuvimos bien colocados y para arreglar esto hemos pensado qué sistema nos venía mejor, empezamos con Valverde por la derecha, luego a Rodrygo para poner a Valverde con Camavinga y Kroos». Así explicaba cómo recuperó en la segunda parte el 4-3-3 de años anteriores y que había olvidado con la llegada de Bellingham.

Ancelotti suma títulos como si nada. Nadie había ganado siete Copas de Europa ni cinco como entrenador hasta que lo ha hecho Carletto. «Acostumbrarse nunca, porque es difícil», dice, Aunque él parece hacerlo todo más sencillo. Tanto como Toni Kroos sobre el césped. «Un poco de tristeza»,. decía sobre la retirada del alemán. «Él quería terminar así y hay que respetarlo», añadía. «Más alto no se puede acabar. Ha tenido huevos para acabar Es una leyenda de este club y todos los madridistas le agradecen todo lo que ha hecho, no sólo en el terreno de juego, la actitud, la seriedad, la profesionalidad. Nunca ha fallado un día en los diez años en el Real Madrid. Le he dicho que si cambiaba de idea estamos aquí», asegura.

Ancelotti volvería a recibir a Kroos con los brazos abiertos porque este Real Madrid es algo más que un equipo de fútbol. «Somos una familia, el Real Madrid es una familia de fútbol donde hay un ambiente muy sano, muy limpio», reconoce.

Ahora sólo le queda celebrar el triunfo, su séptima Champions, y quizá bailar con Camavinga y fumarse un puro. «El puro seguro», dice.