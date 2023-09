Antonio Lobato pide disculpas por su polémico comentario sobre Schumacher

En las últimas horas, el periodista deportivo Antonio Lobato se ha convertido en el foco de atención debido a un comentario que hizo durante la transmisión del Gran Premio de Suzuka, donde Max Verstappen logró otra victoria. El reconocido comentarista, junto con De la Rosa, Noemí de Miguel y Toni Cuquerella, realizó un polémico comentario sobre Schumacher en directo.

Cuando uno de los ingenieros de Red Bull apareció en pantalla, Lobato aprovechó la oportunidad para bromear acerca de la cantidad de títulos mundiales que él y el ingeniero podrían lograr. Esta ocurrencia provocó risas en el plató y llevó a Toni Cuquerella a hacer una divertida advertencia a Adrián Newey: "¡Prepárate, Antonio Lobato está en camino!".

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, entre risas, Lobato soltó: "Que tiemble Michael (Schumacher). Bueno, Michael no, que no puede temblar". Estas palabras no pasaron desapercibidas y generaron indignación en Twitter, lo que obligó al periodista a pedir disculpas unas horas después.

Lobato compartió un vídeo en el que expresaba su arrepentimiento: "Creo que es necesario dar explicaciones y reconocer que me he equivocado. Por favor, escuchad mi vídeo. Es un poco largo, pero creo que necesario", escribió junto a las imágenes, que rápidamente acumularon miles de visualizaciones.

En el video, Lobato explicó: "Tengo que reconocer que ayer durante el post del GP de Japón cometí un error, sin ninguna mala intención. Aunque ahora algunos tratan de decir que sí […]. Fue un error de pura torpeza, de pura incapacidad de expresarte con corrección, quizá por el exceso de horas levantado, aunque no es excusa".

Después de explicar por qué mencionó a Schumacher, Lobato aclaró: "No quise hacer una broma, no quise reírme de Michael Schumacher. Los que me conocen saben que nunca haría una broma con algo así. Pero estuve torpe, estuve francamente impreciso a la hora de frenar y me pasé".

Finalmente, el comentarista reconoció que "tengo que ser consciente que ahí fuera hay mucha gente que está esperando a que cometas un error como este para hacerte daño, para tratar de hacerte daño. Quizás he sido muy malo en mi vida con ellos o quizá duela que yo haya estado en primera línea tantos años".