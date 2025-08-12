Armand Duplantis bate el récord del mundo de pértiga por décimo tercera vez

Armand Duplantis lo ha vuelto a hacer. El saltador sueco ha fijado el récord mundial de salto con pértiga en 6,29 en Gyulai István Memorial de Budapest (Hungría). El doble campeón olímpico y del mundo fijó la nueva marca en su segundo intento.

Es la tercera ocasión en 2025 que "Mondo" mejora su plusmarca universal. El sueco ha batido ya en trece ocasiones el récord del mundo de salto con pértiga. Se estrenó en 2020 cuando saltó 6,17 y todo apunta que antes de los Mundiales de Tokio o en el propio Campeonato del Mundo podría volver a mejorar la marca y alcanzar uno de los registros históricos del atletismo, 6,30.

En la misma reunión, Marta Pérez acabó segunda en los 1.500 tras un agónico esprint final en el que sólo acabó por detrás de la australiana Georgia Griffith y que acabó con tres de las cuatro participantes españolas por debajo de los cuatro minutos. La soriana de 32 años entró a meta con 3:59.22, mejor marca de la temporada, a 0.97 segundos de Griffith y sus 3:58.25. El resto de la participación española se saldó con un meritorio cuarto puesto de Marta García (3:59.40), mejor marca personal, con Esther Guerrero (3:59.73), también mejor marca personal, en sexta posición, y con Águeda Marqués (4:02.23) en duodécimo lugar.

Mariano García fue cuarto en los 800 metros. El keniano Laban Kipkorir Chepkwony ganó con un tiempo de 1:42.96, por delante del irlandés Mark English y el francés Yanis Meziane.