Así ha sido la vuelta a las canchas de Carmen Ventoso, la jugadora de baloncesto con esclerosis múltiple

El de Carmen Ventoso es un nuevo ejemplo de que el deporte es, en muchas ocasiones, una de las mejores medicinas para muchas enfermedades como la esclerosis múltiple. Cada vez son más los deportistas que deciden exponerse públicamente para tratar de visibilizar las consecuencias que esta enfermedad provoca en su día a día. El corredor Guillermo Largaespada, confesaba hace unos días cómo lleva más de diez años conviviendo con esta enfermedad. Ahora, Carmen Ventoso ha concedido una entrevista a los compañeros de Antena 3 Galicia, en la que la jugadora de baloncesto del equipo femenino del CB Terra Chá se sincera al máximo para contar cómo el deporte le ayuda a afrontar esta enfermedad.

La deportista gallega lleva ya más de cuatro años luchando contra la esclerosis múltiple, una enfermedad que le ha apartado de las pistas durante casi un año, pero que no ha conseguido que la jugadora de baloncesto deje de hacer lo que más le gusta. Carmen Ventoso ha confesado que el deporte en general es muy beneficioso para tratar de paliar los efectos que provoca esta enfermedad. Su mejor terapia es sin duda el baloncesto, deporte que practica desde hace tiempo y que le ha ayudado en gran medida a convivir con la esclerosis múltiple que padece desde hace algunos años.

Carmen Ventoso entrenando con el CB Terra Chá Antena 3 Galicia

A sus 33 años de edad, Carmen Ventoso ha explicado cómo los síntomas de esta enfermedad se van agravando a la vez que pasa el tiempo. Sin embargo, la capitana del CB Terra Chá no tiene en mente dejar de realizar actividades deportivas, ya que sería una decisión que según ella terminaría condenándole a tener que estar todo el día sin poder moverse.

“Si me gana la esclerosis me quedo en la cama para siempre”

Así de contundente se ha mostrado Carmen Ventoso a la hora de explicar los motivos que le llevan cada mañana a pensar que el deporte es una de las mejores terapias que tiene para hacer frente a la esclerosis múltiple: “Si me gana la enfermedad me quedo en la cama para siempre”, comenzaba explicando la gallega en la mencionada entrevista. “Y no va a ser ahora”, añadía poco después de explicar que hay días en los que ni siquiera es capaz de incorporarse de la cama: “Hoy por la mañana no podía ni levantarme. Apenas dormí tres horas y estoy todo el día con dolor en la pierna izquierda”, se sinceraba Carmen.

Si por algo se caracteriza esta enfermedad es precisamente por tener muchas formas diferentes de manifestarse en los cuerpos de los afectados. Es por ello que se la conoce como la enfermedad de las mil caras. Además de los dolores en sus extremidades inferiores, la esclerosis múltiple ha hecho que Carmen tenga que hacer frente también a diferentes complicaciones durante los últimos años, en los que la fatiga o la ceguera han hecho mella en su cuerpo.

Carmen Ventoso seguirá liderando a su equipo

A pesar de que la gallega tuvo que dejar de practicar su deporte favorito durante algún tiempo como consecuencia de los síntomas que le provocaba esta enfermedad, la capitana del equipo femenino del CB Terra Chá parece tener muy claro el hecho de que no va a dejar tiradas a sus compañeras de club. Para Carmen, el baloncesto es la mejor manera de sentirse bien, y le ayuda a ganar cada día la batalla contra la esclerosis múltiple.

Carmen Ventoso está dispuesta a seguir luchando para impedir que esta enfermedad consiga superarla. Mientras sus condiciones físicas se lo permitan,“Aunque la enfermedad me haga ir a menos, el deporte me lo retrasa un poco”, por lo que sus compañeras podrán seguir disfrutando de su calidad y compromiso sobre las pistas de baloncesto.